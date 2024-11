A TARDE Educação promove 2º Encontro de Articuladores

2º Encontro de Articuladores será realizado no dia 12 de dezembro, em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Após o sucesso e as solicitações pela continuidade da discussão sobre neurodivergência no ambiente escolar abordada no 1º Encontro de Articuladores, o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, já definiu a data para o 2º Encontro de Articuladores 2024.

Com o tema “Alquimia da Empatia: práticas de promoção à saúde mental no cotidiano escolar”, o 2º Encontro de Articuladores será realizado no dia 12 de dezembro, em Salvador.

O evento terá como objetivo oferecer estratégias e práticas eficazes para fomentar um ambiente de apoio emocional, fortalecendo a compreensão e a inclusão no ambiente educacional.

A coordenadora pedagógica do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino, explica que a escolha do tema reflete uma preocupação crescente nas escolas com o bem-estar emocional de educadores e estudantes.

“A promoção da empatia e a inclusão de práticas socioemocionais são fundamentais para preparar os alunos, não apenas academicamente, mas também para a vida em sociedade, criando um ambiente mais acolhedor e solidário”, destaca.

Berta Cunha, coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, ressaltou o impacto positivo do 1º Encontro de Articuladores, que fortaleceu a rede de apoio entre os articuladores e criou um espaço de diálogo e aplicação prática das abordagens socioemocionais nas escolas.

“Um dos principais avanços foi a desmistificação das neurodivergências e a compreensão de suas características, o que facilitou o acolhimento e a inclusão de alunos com perfis neurodivergentes. Esse sucesso foi fundamental para a continuidade da iniciativa, reforçando a necessidade de um apoio contínuo e especializado em saúde mental na educação”, afirma Berta Cunha.

Destinado exclusivamente aos secretários de educação e articuladores dos municípios parceiros do A TARDE Educação, o 2º Encontro de Articuladores oferecerá oficinas práticas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, dinâmicas interativas para criação de redes de apoio e, como diferencial, uma mesa redonda com relatos de experiências bem-sucedidas em diferentes contextos escolares.

“Outra novidade será o lançamento de um eBook diferenciado, que reunirá as estratégias e práticas discutidas no evento, proporcionando um recurso contínuo de consulta e aplicação. Esse eBook permitirá que os articuladores acessem orientações e atividades específicas sobre promoção da saúde mental, facilitando a adaptação e implementação de iniciativas socioemocionais no cotidiano escolar”, acrescenta Berta Cunha.

Com foco no eixo A TARDE Socioemocional, Andréa Silveira, gerente executiva do Programa A TARDE Educação, ressalta que o 2º Encontro de Articuladores amplia e consolida as práticas de desenvolvimento socioemocional nas instituições parceiras, reforçando o compromisso com uma educação que alia desempenho acadêmico à saúde mental e ao bem-estar da comunidade escolar.

“O encontro está totalmente alinhado com a missão do Programa A TARDE Educação, que visa promover uma formação educacional integral, fortalecendo a capacidade dos educadores em liderar iniciativas que valorizem o crescimento pessoal e a saúde emocional de toda a comunidade escolar. Ao auxiliar os articuladores em seu processo formativo para implementar abordagens de saúde mental, o Programa reafirma seu papel na construção de um ambiente escolar preparado para os desafios sociais e emocionais do contexto atual”, diz Andréa Silveira.

O Programa A TARDE Educação tem sido um pilar na formação continuada dos professores, impactando os estudantes, além de fomentar uma cultura de respeito e empatia nas escolas parceiras. Com ações formativas, materiais direcionados e suporte ativo aos facilitadores, o Programa contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como regulação emocional e práticas de convivência saudável, fortalecendo a base socioemocional das instituições educacionais.