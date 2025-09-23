A TARDE Educação promove formação sobre educação para o trânsito em Itabuna

Professores e gestores do NTE 05 - Itabuna - Foto: Divulgação

O Brasil ocupa posição de destaque negativo entre os países com maiores índices de mortalidade no trânsito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o país figura entre os dez primeiros no ranking mundial, com cerca de 30 mil mortes anuais registradas.

Os dados citados acima foram apresentados nesta terça-feira, 23, durante o workshop “Cidadania e Sustentabilidade no Trânsito”, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito na Bahia (Detran-BA), em Itabuna, no sul do estado.

Voltado para os gestores e professores do Núcleo Territorial de Educação (NTE 05), da rede estadual de ensino, o encontro aconteceu no Campus Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica (CIEBTEC).

O coordenador do NTE, Vladimir Pinheiro, ressaltou que a ação conjunta fortalece a formação cidadã, com foco na educação para o trânsito e na sustentabilidade.

“Compreendemos que a escola é um local de desenvolvimento das diversas aprendizagens e, principalmente, o papel cidadão dos nossos estudantes. Essa ação conjunta do Grupo A TARDE com a Secretaria de Educação [SEC] tende a fortalecer muito essa perspectiva da compreensão do trânsito enquanto ambiente social, com todas as suas dinâmicas e, sobretudo, o papel cidadão dos nossos estudantes dentro desse ambiente no trânsito”, disse.

Segundo a diretora do CIEBTEC, Tereza Cristina Fidelis, o fortalecimento dessa proposta dentro da escola vai contribuir para a prática docente no cotidiano escolar.

“É uma proposta interdisciplinar, através desse tema transversal, porque transversa todos os conteúdos, componentes e áreas do conhecimento. Fortalece essa proposta, que é uma proposta de mudança de comportamento, desse cidadão que entregamos à cidade e à comunidade”.

Para o professor de Língua Estrangeira, Adilson Rodrigues, a temática será trabalhada de forma integrada.

“Podemos trabalhar com textos que explorem a área e temas geradores, que, através da leitura em língua estrangeira, busquem essa interpretação do nosso dia a dia e da necessidade que temos de cuidar da vida. Porque cuidar do trânsito e do processo de ir e vir não é só de quem dirige, é de toda a sociedade. Todos nós, de alguma forma, somos pedestres”, afirmou, destacando a importância da abordagem educativa.

“O trabalho de conscientização para o trânsito é imprescindível na escola, porque a escola é uma instituição de educação. [...] E, através da educação, seja com qualquer componente, podemos trabalhar transversalmente esse tema, que é imprescindível na vida da sociedade”, acrescentou o professor.

A formação contou com a mediação da coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha; da pedagoga do A TARDE Educação e mestre em Educação, Letícia Menezes; e de Daniela Silva, também representando o A TARDE Educação.