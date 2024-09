A TARDE Educação promove minicursos em Santo Estêvão

Coordenadores pedagógicos e professores de Santo Estêvão - Foto: Divulgação

Os minicursos promovidos pelo Programa A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , chegaram para os professores da rede municipal de Santo Estêvão, no centro-norte da Bahia. As formações continuadas, ministradas pela coordenadora pedagógica do Programa, Márcia Firmino, foram realizadas nesta terça-feira, 10, no auditório da Secretaria de Educação (Seduc).

Presente nas atividades, a professora de Língua Portuguesa da Escola Municipal D. Pedro I, Fabiana Barreto, destacou que, embora o jornal não seja uma ferramenta nova, ele oferece uma ampla variedade de gêneros textuais para serem trabalhados em sala de aula.

“Nós temos, hoje, a oportunidade de trabalhar a interdisciplinaridade com muita facilidade, pois são textos ricos que também nos trazem aspectos do cotidiano, muito importantes e que possibilitam utilizar a própria realidade do aluno para tornar esse material útil. Principalmente, podemos obter resultados a partir do uso dessa ferramenta, de acordo com a necessidade de cada aluno e da realidade escolar. Além disso, nas escolas, temos a possibilidade de usar o jornal junto a outros materiais didáticos, o que enriquece ainda mais os instrumentos de trabalho e os recursos que podemos utilizar para melhorar tanto a estratégia quanto a metodologia nas nossas aulas”, afirmou Fabiana.

O professor de educação física da Escola Municipal Linésio Bastos, Tyago Henrique, também participou dos minicursos. Para ele, os temas abordados foram necessários para o contexto educacional.

“Eu gostei muito dos temas que foram abordados, achei muito necessário para a gente trabalhar mais com essa ferramenta dentro da educação. Teve algumas coisas também que foram muito positivas, ao citar tecnologia. Nosso trabalho é voltado para tecnologia e, assim, foi muito rico para todas as disciplinas, não só para as disciplinas que tratam da linguagem, das letras mas também para a mídia e para todas as outras disciplinas. Gostei muito mesmo, foi um momento muito rico”, declarou.