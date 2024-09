Camaçari realiza entrega de materiais esportivos nas escolas da rede

Aluna Iara Jasmin, 16 anos - Foto: Seduc Camaçari

Bolas de futsal, vôlei, basquete, handebol, de vinil e de iniciação, além de tatame, cordas, cones, bambolês, pratos demarcatórios e outros itens utilizados para treinamento funcional foram entregues nesta segunda-feira, 9, nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Camaçari.

A distribuição dos materiais esportivos, feita por meio da Secretaria de Educação (Seduc), aconteceu na Escola Municipal Eustáquio Alves Santana, localizada no bairro Parafuso.

“Não podemos perder de vista o nosso objetivo maior, que é educar essas crianças para a vida, promover o seu desenvolvimento integral através de aprendizagens múltiplas. Através do esporte, das aulas de Educação Física, das atividades que promovam a socialização e as habilidades motoras, estamos dando passos significativos nessa direção e seguiremos avançando”, disse a secretária da Educação, Neurilene Martins.

A gestora da escola, Luciana Estrela, destacou a importância do material para a rotina dos estudantes.

“A prática esportiva tem repercussão muito positiva na aprendizagem dos estudantes, pois sua aplicação pedagógica tem funcionalidade multidisciplinar, além de agregar motivação, interação e dinâmica aos trabalhos desenvolvidos no cotidiano escolar”, afirmou.

Secretária da Educação, Neurilene Martins, e o aluno Gustavo Conceição, de 15 anos | Foto: Seduc Camaçari

Os alunos ficaram entusiasmados com a chegada do material esportivo e com as possibilidades que eles geram. “Chegou num bom momento, que é quando a gente está planejando nosso interclasse. É um material excelente e estamos muito felizes com essa entrega”, contou o estudante Gustavo Conceição, de 15 anos.