Creche para 188 crianças em tempo integral será inaugurada em Camaçari

Uma semana após os inícios dos trabalhos na Creche Municipal Pedro Florentino Bomfim, em Camaçari, a cidade ganhará mais uma unidade voltada para crianças entre 6 meses a 5 anos e 11 meses . Será inaugurada na quinta-feira, 22, a Creche Municipal Professora Eunice Pereira dos Santos.

A unidade, localizada na Avenida Industrial Urbana, no bairro Ponto Certo, será entregue às 9h, em cerimônia que contará com a presença do prefeito Elinaldo Araújo, autoridades municipais e a comunidade local.

Com uma estrutura moderna e acessível, o novo equipamento educacional foi pensado para ser um ambiente seguro e acolhedor. A nova creche ocupa uma área de aproximadamente 2.200 metros quadrados (m²) e tem capacidade para atender até 188 crianças em período integral. A unidade foi projetada seguindo o Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do governo federal.

O espaço conta com dez salas de aula, além de salas multiuso, destinadas aos professores, e aos departamentos de direção e secretaria, playground, sanitários infantis e adaptados para acessibilidade, área de amamentação, lactário, almoxarifado, copa e refeitório. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para proporcionar um espaço que estimule o aprendizado e o bem-estar dos pequenos e dos colaboradores de ensino.



A inauguração faz parte de um conjunto de seis novas creches que a administração municipal vai entregar à população. Entre as unidades já inauguradas estão a Creche Linaldo da Silva, no Jardim Limoeiro, entregue em 2022, e a Creche Municipal Pedro Florentino Bomfim, em Catu de Abrantes, recém-aberta. As demais estão em fase avançada de construção no Verdes Horizontes, Novo Horizonte e no Residencial Parque São Vicente, no bairro Lama Preta.

A entrega das novas creches integra o programa de estruturação do Sistema Próprio de Ensino da Educação Infantil de Camaçari, cujas ações e produtos contam com financiamento do CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, esforço que reflete o compromisso da gestão municipal em ampliar e qualificar a oferta de educação infantil, preparando as crianças para um futuro mais promissor, assegurando que cada uma delas tenha acesso a ambientes dignos e estimulantes de aprendizado.