A TARDE Educação realiza formação continuada em Candeias - Foto: Jéssica Gouveia/ Ag. A TARDE

Com o objetivo de transformar jornais em ferramentas de aprendizado, os professores da rede municipal de ensino de Candeias , na Região Metropolitana de Salvador, participaram, nesta terça-feira, 26, de um encontro formativo promovido pelo Programa A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , em parceria com a Prefeitura da cidade.

A formação, realizada na sede da Secretaria de Educação (Seduc), foi conduzida por Jéssica Gouveia, pedagoga do Programa .

“O uso do jornal como recurso pedagógico assume um papel estratégico, pois conecta o ensino às práticas reais de leitura e escrita do cotidiano, favorecendo o desenvolvimento de competências que vão além da sala de aula. A formação docente, portanto, precisa preparar professores para trabalhar com materiais ricos e desafiadores, como o jornal, ampliando a leitura de mundo dos alunos e promovendo o pensamento crítico, essencial em uma sociedade letrada”, destacou.

Durante o encontro, os docentes discutiram temas fundamentais para o processo de ensino, como as etapas da alfabetização, métodos pedagógicos, letramento, desafios enfrentados em sala de aula e estratégias para potencializar o aprendizado.

A professora e técnica pedagógica da Seduc, Fabrícia dos Santos, destacou a relevância do encontro para a melhoria da prática docente.

“Essa formação é muito importante porque dialoga com o tema anual da alfabetização e letramento. É mais uma oportunidade de trocar experiências e discutir o uso de ferramentas, como o jornal, para alfabetizar e, ao mesmo tempo, desenvolver o letramento dos estudantes. Além disso, a formação também contribui para a recomposição das aprendizagens, um ponto essencial no cenário atual”, concluiu.

Programa A TARDE Educação