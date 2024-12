2º Encontro de Articuladores aborda estratégias para saúde mental nas escolas

1º Encontro de Articuladores 2024 - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

O Programa A TARDE Educação , do Grupo A TARDE, será realizado no dia 12 de dezembro, em Salvador, o 2º Encontro de Articuladores 2024 , com o tema “Alquimia da Empatia: práticas de promoção à saúde mental no cotidiano escolar” . O evento tem como objetivo apresentar estratégias e práticas para fortalecer o apoio emocional no ambiente educacional, reunindo secretários de educação e articuladores dos municípios parceiros do Programa em um dia de reflexões e troca de experiências.

Nesta edição, o encontro contará com palestras e workshops conduzidos pela neuropsicóloga Tatiane Miranda e pela psicóloga Ilana Brandão. Os especialistas irão abordar temas como “Autorregulação emocional em contexto escolar”, “A importância da autorregulação emocional na escola”, “Estratégias que dão certo em contexto escolar”, “Conceito de emoções e regulação emocional”, “Estratégias para lidar com as emoções ” e “Habilidades de autocontrole e expressividade emocional”.

Psicóloga Ilana Brandão | Foto: Diogo Araújo/Divulgação

“Faremos muitas práticas e reflexões sobre os temas a partir de situações cotidianas de sala de aula, para que os educadores sintam suas realidades contempladas. Exibiremos vídeos, simulações de situações de sala de aula, estudos de caso e muito mais”, pontua Ilana Brandão.

Neuropsicóloga Tatiane Miranda | Foto: Divulgação

Com uma crescente necessidade de priorizar a saúde mental na educação, a neuropsicóloga Tatiane Miranda destaca a complexidade dos desafios enfrentados, que vão desde o excesso de estímulos no dia a dia até a fragilidade das relações interpessoais.

“Estamos vivendo em um mundo cada vez mais desafiador e adoecedor. Excesso de violência, de uso de telas, acesso a informações para as quais não há maturidade suficiente, discutir e ações desenvolvidas ao olhar para o outro e ao desenvolvimento de si mesmo enquanto um ser humano ético potencializam tudo de ruim que o ambiente pode oferecer” , avalia.

A programação também inclui uma análise de estudos de caso bem sucedidos e atividades práticas, adaptadas ao contexto escolar dos participantes.

“Vamos estudar alguns casos de sucesso e realizar atividades práticas, adequando-se ao contexto dos presentes”, explica Tatiane. Além disso, há um momento de planejamento colaborativo para que os participantes desenvolvam ações de promoção à saúde mental direcionadas às suas redes de ensino.

De acordo com a psicóloga Ilana Brandão, a empatia é uma das habilidades socioemocionais mais importantes para preparar crianças e adolescentes para enfrentar os desafios da vida. Ela também auxilia os educadores na compreensão da diversidade da comunidade escolar.

“A criação de espaços para o diálogo sobre saúde mental e socioemocional na educação é essencial para promover a saúde mental dos estudantes e criar um ambiente escolar acolhedor. Isso auxilia no desenvolvimento da resiliência, empatia, regulação emocional e habilidades socioemocionais, promovendo e prevenindo problemas de saúde mental. Proporcionar um contexto de acolhimento, com escuta qualificada e sem julgamentos, ajuda a construir um ambiente seguro e comprometido com a formação de cidadãos mais felizes e preparados para enfrentar os desafios da vida”, ressalta.

A psicóloga também enfatiza o papel fundamental dos articuladores e secretários de educação, que podem atuar como multiplicadores das discussões promovidas no encontro, contribuindo para práticas mais acolhedoras e empáticas em suas redes de ensino.

“A ideia é que eles sejam agentes multiplicadores do que discutiremos no encontro, ajudando a implementar práticas educativas mais acolhedoras e empáticas na rede de ensino. Penso que algumas estratégias para fortalecer a saúde mental incluem programas de habilidades socioemocionais, Iniciativas de aproximar as famílias do ambiente escolar, a construção de redes de apoio para pais e professores, atenção psicológica para alunos, professores e famílias, a criação de uma cultura anti-bullying e a promoção de práticas contínuas de reflexão e conscientização para transformar efetivamente a visão sobre saúde mental na escola”, detalha.