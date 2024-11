Ações pedagógicas antecedem aplicação do SABE nas escolas de Camaçari - Foto: Divulgação/Seduc

Nos dias 18 e 29 de novembro será realizada a aplicação do Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE) nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Camaçari , Região Metropolitana de Salvador. Mobilizadas para a realização da prova, as comunidades escolares contaram, no decorrer do ano letivo, com ações estratégicas direcionadas ao reforço dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, considerando o modelo da avaliação.

Entre as ações promovidas pela Secretaria da Educação (Seduc) estão o projeto Dipe nas Escolas, com acompanhamento por equipe técnica da Diretoria Pedagógica (Dipe) em turmas do 2º, 5º e 9º ano.

Para o atendimento de turmas prioritárias do 2º ano, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) que implementa ações pedagógicas específicas com os estudantes, na perspectiva da recomposição das aprendizagens, com foco na promoção da fluência leitora, mas contemplando também habilidades matemáticas. A Escola Engenheiro Ruy Bacelar, localizada no bairro do Triângulo, sede de Camaçari, é uma das unidades que recebem a ação e onde é possível constatar os avanços dessa iniciativa.

O trabalho pedagógico na Escola Ruy Bacelar, bem como nas demais unidades com turmas participantes, é acompanhado de perto pela coordenadora pedagógica do GT do 2º ano, Isa Barros, que faz uma retrospectiva da atuação do grupo.

“O GT, que conta com a mentoria da secretária Neurilene Martins e suporte técnico da Diretoria Pedagógica, está em operação desde abril, com participação de 22 professores e 16 escolas, alcançando diretamente 630 alunos, com a proposta de acolher mais profissionais e orientar a implementação de projetos modelo em mais unidades de ensino”, explicou Isa.

A iniciativa está diretamente vinculada à mobilização e reforço das aprendizagens, na perspectiva da preparação emocional e pedagógica para a realização do SABE. Para os professores participantes, os encontros formativos e o trabalho de acompanhamento têm feito a diferença.

“Percebo que participar do GT me permitiu dar maior fluidez aos conteúdos, por meio de um melhor direcionamento das atividades, com foco nos resultados de aprendizagem. Nos encontros quinzenais, também compartilhamos o andamento dessas experiências e seguimos aprendendo uns com os outros, inspirando e sendo inspirados pelos nossos colegas a aprimorar os processos de ensino-aprendizagem”, contou a professora Naiara Borges.

Para os estudantes, as atividades propostas pelo GT também foram aprovadas, sobretudo, por criar familiaridade com o SABE e pela forma dinâmica como os conteúdos são trabalhados. O aluno Caio Matos, 8 anos, afirma que está pronto para responder a avaliação com tranquilidade.

“Além das atividades de leitura e de matemática, também já sabemos como nos comportar no dia da prova e como manter a concentração. Tudo que a Pró Naiara está ensinando está sendo bom pra mim, porque me ajuda a entender quando leio ou quando escuto alguma explicação”, diz.