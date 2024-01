Alunos do 3º ano receberão bolsa-poupança para participarem do Enem | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou na tarde desta terça-feira, 16, a lei que institui o programa que disponibiliza bolsa-poupança a estudantes do 3º ano do ensino médio que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O programa Pé-de-Meia foi anunciado mais cedo pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante coletiva de imprensa. Segundo ele, o projeto é voltado a estudantes de baixa renda para concluírem o ensino médio e também será oferecido a quem fizer o exame.

"Posso adiantar aqui que terá também o incentivo quem fizer o Enem. Isso vai ser uma forma de estimular o jovem regular do ensino médio, que vai receber esse auxílio financeiro nos três anos do ensino médio, mas no último ano, no terceiro ano, ele vai receber um percentual, um valor para fazer a prova do Enem", explicou Santana.

De acordo com as informações passadas pelo ministro, o recurso será depositado em conta aberta em nome do estudante, podendo ser a poupança social digital. Para a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), os estudantes elegíveis estão na faixa entre 19 e 24 anos.

O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado do Enem 2023. Em todo o Brasil, 4 milhões de pessoas participaram do Enem 2023, sendo que mais de 324 mil são baianos. No estado, quatro concluintes do ensino médio tiraram nota máxima na redação do Enem, como é o caso de Beatriz Medeiros dos Santos Tudella, 20.