Ano letivo é iniciado na rede municipal de ensino em Camaçari | A TARDE

As unidades de ensino da Rede Pública de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), tiveram o ano letivo iniciado nesta segunda-feira, 26. Cerca de 35 mil estudantes compareceram às escolas, pré-escolas e creches.

A secretária de Educação, Neurilene Martins, esteve presente na Escola Zumbi dos Palmares, no bairro Parque Real Serra Verde, para acompanhar o retorno dos alunos e entregar o kit de boas-vindas aos professores. “É uma alegria receber os nossos alunos neste dia que marca o início do atendimento aos estudantes na escola, que é a efetivação do direito deles de ter acesso à educação”, comentou.

Entre os alunos, o clima era de ansiedade, como relata a estudante Sophia Xavier, de 9 anos, que está no 4º ano. “Estava com saudade da escola e fiquei feliz porque as aulas retornaram. Também estou animada porque tenho colegas novos esse ano. Hoje é dia de fazer novas amizades, abraçar nossos professores e matar a saudade da merenda também”, contou.

Mãe do estudante Cauã Lucas, de 4 anos, Fernanda da Silva, 31 anos, estava um pouco apreensiva por ser o primeiro ano do filho na escola, mas ficou feliz ao perceber o pequeno ser bem acolhido. “É o primeiro dia e o meu filho já falou que gostou muito da escola e que não quer sair daqui. Estou muito feliz com isso”, avaliou.

Os servidores também fizeram uma avaliação positiva do primeiro dia, como é o caso da professora de Língua Portuguesa e Matemática, Maria Neide Firmo. “Receber esse carinho no primeiro dia intensifica esse sentimento de acolhimento”, afirmou, em posse dos itens do kit do professor.