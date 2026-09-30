ESCOLA SESI BAHIA
Bahia abre inscrições para 295 bolsas de estudos integrais; veja onde
A Escola SESI Bahia oferece oportunidades para estudantes que desejam ingressar no ensino médio
A Escola SESI Bahia abriu nesta quarta-feira, 30, as inscrições para 295 bolsas de estudo integrais para novos estudantes que desejam ingressar na 1ª série do Ensino Médio, com Formação Técnica e Profissional, no ano letivo de 2027.
As vagas do Processo de Seleção de Gratuidade 2027 são exclusivas para candidatos com renda familiar líquida de até 2,5 salários-mínimos.
Distribuição das vagas
O processo seletivo abrange 11 escolas da Rede SESI na Bahia, localizadas na capital baiana e interior do estado. As vagas estão distribuídas nas seguintes unidades:
- Escola SESI Djalma Pessoa (Piatã, Salvador – 60 vagas);
- Escola SESI Reitor Miguel Calmon (Retiro, Salvador - 30 vagas);
- Escola SESI Comendador Bernardo Martins Catharino (Itapagipe, Salvador - 30 vagas);
- Escola SESI José Carvalho (Feira de Santana - 20 vagas); Escola SESI Ignez Pitta de Almeida (Barreiras - 20 vagas);
- Escola SESI João Ubaldo Ribeiro (Luís Eduardo Magalhães -20 vagas); Escola SESI Adonias Filho (Ilhéus - 20 vagas);
- Escola SESI Anísio Teixeira (Vitória da Conquista - 10 vagas);
- Escola SESI João Gilberto (Juazeiro - 30 vagas);
- Escola SESI Maria Odília Teixeira (Teixeira de Freitas - 20 vagas);
- Escola SESI Jequié (Jequié - 35 vagas).
Como se inscrever
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da Escola SESI Bahia, até o dia 22 de outubro (às 23h59, horário de Brasília). O período de inscrição pode ser encerrado antes deste prazo, caso seja atingido o limite de inscritos por curso, conforme previsto em edital.
No banner principal do site oficial da Escola SESI Bahia, os interessados também encontram o link de inscrição para o processo seletivo. O candidato pode, ainda, efetuar a inscrição diretamente na página da empresa organizadora do processo seletivo.
Prova
A prova será realizada presencialmente no dia 22 de novembro de 2026. Os detalhes sobre o conteúdo, os critérios de seleção e os cursos técnicos disponíveis podem ser consultados no edital, disponível no site da Escola SESI Bahia.
Serviço
- O que: Processo Seletivo para Bolsas Integrais – Escola SESI Bahia 2027
- Para quem: Novos estudantes que irão cursar a 1ª série do Ensino Médio em 2027, com renda familiar líquida de até 2,5 salários-mínimos
- Inscrições: De 30/09/2026 até 22/10/2026
- Site: www.escolasesiba.com.br
- Prova presencial: 22/11/2026