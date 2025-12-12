Bahia forma mais de 29 mil estudantes da Educação Profissional e Tecnológica da rede estadual - Foto: Douglas Amaral

A Bahia celebrou a realização de um grande sonho coletivo, na noite desta sexta-feira, 12, com a formatura de mais de 29 mil estudantes da Educação Profissional e Tecnológica da rede estadual. Na capital baiana, o Estádio de Pituaçu foi palco da solenidade, reunindo 4.890 formandos em uma noite de emoção, conquistas e esperança no futuro.

Este ano marca 18 anos da Educação Profissional na Bahia, iniciada com a publicação do Plano Estadual de Educação Profissional, regulamentado pelo Decreto nº 11.355, de 4 de dezembro de 2008. A Bahia é o segundo estado do país em matrículas presenciais na EPT. Atualmente, a rede conta com cerca de 129 mil estudantes matriculados em 573 unidades escolares.

A cerimônia reuniu famílias, professores, gestores e autoridades em um ambiente marcado pela alegria e pelo orgulho de cada trajetória percorrida. O senador Jacques Wagner, patrono da formatura, compartilhou a felicidade em acompanhar essa transição para o novo ciclo na vida dos estudantes.

“Saio daqui com muito orgulho de ver cada um desses jovens e adultos com o olhar voltado para um futuro melhor. Que esse diploma seja o início de muitas conquistas na vida de cada um”.

A secretária da Educação, Rowenna Brito, destacou a importância desse momento para cada um dos estudantes. “É uma felicidade imensa realizar a formatura de quase 30 mil estudantes da Educação Profissional na Bahia. Cada diploma representa uma trajetória de superação, aprendizado e construção de futuro. É isso que nos move, ver a educação pública transformando vidas em todos os cantos do estado”.

A jornada que se transforma em futuro

Entre becas, abraços, lágrimas e sorrisos, os formandos encerraram um ciclo repleto de desafios e descobertas. Em comum, cada estudante carrega agora uma nova perspectiva de vida, com mais autonomia, qualificação e possibilidades. A formação técnica é, para muitos, o primeiro passo rumo ao mundo do trabalho ou à continuidade dos estudos.

A estudante Amanda Brigido de Carvalho Alves, 19 anos, formanda do curso técnico em Administração, pelo Colégio Estadual Betholdo Cirilo dos Reis, localizado no bairro de Plataforma, ressaltou a felicidade em está concluindo essa fase da vida.

“Participar dessa formatura foi uma experiência muito emocionante. Esses anos que estudei na educação profissional foi uma experiência incrível, aprendi muito com professores qualificados e levo comigo tudo que vivi aqui. Dá até saudade, porque agora começa uma nova fase: trabalho, faculdade, vida adulta”.

Já o estudante Lucas Kelvin Regis dias, 18 anos, formando do curso técnico em Guia de Turismo pelo colégio estadual Pedro Paulo marque e Marques, esse momento é muito significativo.

“Isso tudo vai deixar muita saudade. Fico emocionado só de pensar que acabou. Mas agora é uma nova fase e esse evento veio para encerrar da melhor forma”.