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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Bahia serve 1,5 milhão de refeições diárias e celebra Dia da Alimentação

Atividades nas escolas destacam alimentação saudável e o papel da agricultura familiar

Redação
Por Redação
Bahia serve 1,5 milhão de refeições diárias na rede estadual de ensino
Bahia serve 1,5 milhão de refeições diárias na rede estadual de ensino - Foto: Douglas Amaral

A rede estadual de ensino da Bahia celebra, nesta sexta-feira, 16, Dia Mundial da Alimentação, a marca de 1,5 milhão de refeições servidas diariamente a cerca de 650 mil estudantes dos 27 Territórios de Identidade do estado.

Para celebrar a data, as escolas estaduais promovem, nos próximos dias, uma série de atividades educativas. As ações abordam temas como alimentação saudável, combate ao desperdício e valorização da agricultura familiar.

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Segundo Aline Soares, superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar, a programação também destaca a importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e da agricultura familiar para garantir refeições de qualidade aos estudantes.

Na terça-feira, 20, o Colégio Estadual de Tempo Integral Ruy Barbosa, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, promoverá uma atividade educativa com a exibição do documentário ‘Alimento Conecta’. A iniciativa será conduzida por nutricionistas, em parceria com a coordenação pedagógica, e abordará questões como o desperdício de alimentos, o consumo de produtos ultraprocessados e alternativas para uma alimentação mais consciente e sustentável.

O secretário da Educação do Estado, Marcius Gomes, ressaltou que a alimentação escolar é parte fundamental do processo de aprendizagem.

“Não há como pensar educação sem segurança alimentar e nutricional dos nossos estudantes. E esta é uma política pública que está diretamente relacionada à garantia das aprendizagem e tem vinculação, também, com o uso de produtos da agricultura familiar e o fomento das cadeias produtivas dos 27 Territórios de Identidade da Bahia”, afirmou.

O secretário acrescentou que, somente em 2026, foram investidos R$ 209 milhões na aquisição de produtos da agricultura familiar.

A nutricionista Lorena Sousa, que atua nas escolas do Núcleo Territorial de Educação do Extremo Sul (NTE 07), também destacou a importância do planejamento dos cardápios escolares para garantir refeições equilibradas e nutritivas.

“Por meio de cardápios equilibrados e variados, planejados por nós, contribuímos para atender às necessidades nutricionais dos estudantes. No Extremo Sul da Bahia, também valorizamos os produtos da agricultura familiar, fortalecendo os agricultores locais e a economia da nossa região”, concluiu.

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