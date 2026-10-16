Bahia serve 1,5 milhão de refeições diárias e celebra Dia da Alimentação

A rede estadual de ensino da Bahia celebra, nesta sexta-feira, 16, Dia Mundial da Alimentação, a marca de 1,5 milhão de refeições servidas diariamente a cerca de 650 mil estudantes dos 27 Territórios de Identidade do estado.

Para celebrar a data, as escolas estaduais promovem, nos próximos dias, uma série de atividades educativas. As ações abordam temas como alimentação saudável, combate ao desperdício e valorização da agricultura familiar.

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Segundo Aline Soares, superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar, a programação também destaca a importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e da agricultura familiar para garantir refeições de qualidade aos estudantes.

Na terça-feira, 20, o Colégio Estadual de Tempo Integral Ruy Barbosa, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, promoverá uma atividade educativa com a exibição do documentário ‘Alimento Conecta’. A iniciativa será conduzida por nutricionistas, em parceria com a coordenação pedagógica, e abordará questões como o desperdício de alimentos, o consumo de produtos ultraprocessados e alternativas para uma alimentação mais consciente e sustentável.

O secretário da Educação do Estado, Marcius Gomes, ressaltou que a alimentação escolar é parte fundamental do processo de aprendizagem.

“Não há como pensar educação sem segurança alimentar e nutricional dos nossos estudantes. E esta é uma política pública que está diretamente relacionada à garantia das aprendizagem e tem vinculação, também, com o uso de produtos da agricultura familiar e o fomento das cadeias produtivas dos 27 Territórios de Identidade da Bahia”, afirmou.

O secretário acrescentou que, somente em 2026, foram investidos R$ 209 milhões na aquisição de produtos da agricultura familiar.

A nutricionista Lorena Sousa, que atua nas escolas do Núcleo Territorial de Educação do Extremo Sul (NTE 07), também destacou a importância do planejamento dos cardápios escolares para garantir refeições equilibradas e nutritivas.

“Por meio de cardápios equilibrados e variados, planejados por nós, contribuímos para atender às necessidades nutricionais dos estudantes. No Extremo Sul da Bahia, também valorizamos os produtos da agricultura familiar, fortalecendo os agricultores locais e a economia da nossa região”, concluiu.