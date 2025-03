Cachoeira celebra 188 anos com programação especial nas escolas municipais - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

A cidade de Cachoeira , no recôncavo baiano, completa nesta quinta-feira, 13, 188 anos de história. Para celebrar a data, as escolas municipais prepararam uma programação especial, destacando episódios que marcaram a luta pela liberdade e a resistência das ancestralidades.

As atividades impulsionaram o reconhecimento histórico da cidade, que recebeu os títulos de Cidade Heroica e Monumento Nacional da Humanidade, devido à sua importância na construção da identidade brasileira.

"A educação precisa valorizar essa riqueza cultural que nós temos. Nos últimos anos, o turismo cultural de Cachoeira vem ganhando uma visibilidade impressionante, porque valorizamos a nossa história e fazemos questão de projetá-la por meio de práticas e ações, mostrando ao mundo quem somos. Mas esse conhecimento tem que ser expandido, principalmente entre cada um de nós. Somos a representatividade de um povo heroico e valente. Assim, seguimos avançando no nosso propósito de manter viva a nossa história por muitas gerações", afirmou a prefeita da cidade, Eliana Gonzaga (PT).

A programação contou com atividades lúdicas, visitas a museus, contação de histórias, oficinas culturais, exibição de documentários, jogos e brincadeiras educativas.

A vice-diretora da Escola Otávio Pereira, Cristina Conceição dos Santos, destacou a importância da experiência para os alunos.

"Foi uma experiência importantíssima, principalmente para nossos alunos que vieram de uma escola quilombola na zona rural. Eles puderam conhecer um pouco da nossa história, visitar a Casa de Samba de Dona Dalva, assistir a um filme no cinema sobre a cidade e explorar pontos históricos. Foi uma experiência inesquecível para todos nós", disse.