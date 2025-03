Transição energética chega às escolas estaduais da Bahia - Foto: Manu Dias

Atenta às necessidades de transição energética para conter as mudanças climáticas, a Secretaria da Educação (SEC) , em parceria com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) , vem executando a instalação de sistemas solares fotovoltaicos nas escolas da rede estadual de ensino.

O projeto inovador conta com o investimento de mais de R$ 131 milhões e fará com que a Bahia se torne protagonista na implementação de programas de transição do sistema energético para suprimento de energia elétrica nos prédios públicos do poder executivo estadual, a partir de fontes renováveis.

O coordenador executivo de Infraestrutura da Rede Física da SEC, Afonso Requião, explica que a iniciativa, fruto da licitação Seinfra/Sepec n° 003/2023, atenderá 156 novas unidades escolares estaduais de tempo integral localizadas em diferentes regiões da Bahia.

“Além do benefício econômico com a redução de custos na conta de luz, a implantação da energia fotovoltaica nas escolas públicas mostra a preocupação do Estado com o meio ambiente, por ser considerada uma fonte de energia alternativa, renovável, limpa e sustentável”, destaca.

Com uma potência nominal instalada da ordem de 47.000 kWp, o projeto contempla a instalação dos sistemas compostos por módulos fotovoltaicos e inversores de acessórios nas coberturas das escolas. Estes sistemas convertem a irradiação solar em energia elétrica, gerando a capacidade das unidades produzirem energia para atender às suas demandas, tornando-as autossuficientes e sustentáveis.

A energia excedente poderá ser utilizada na compensação das contas de energia de outras unidades escolares vinculadas à SEC.

Afonso Requião destaca, também, que as escolas construídas através do projeto “Construir para educar” já possuem usinas solares fotovoltaicas incluídas nos contratos das obras.

“Do total de 46 usinas, quatro já foram inauguradas: uma no Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral de Cascavel, localizado em Ibicoara, e mais três nos colégios estaduais de tempo integral São Daniel Comboni, Vila Canária e Professor Rômulo Almeida, ambos em Salvador”, disse.

Outras 38 estão em execução e mais quatro estão em processo de licitação. A iniciativa conta com o investimento de mais de R$ 50 milhões.

Projeto piloto

Por meio de Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre a SEC e a Neoenergia Coelba, cinco sistemas de geração de energia elétrica, a partir de fonte solar fotovoltaica, já foram instalados em outras cinco escolas estaduais. O programa-piloto, sem custos para o Estado, integra as atividades da concessionária de destinar parte da sua receita operacional líquida para realizar projetos de eficiência energética, promovendo o desenvolvimento, a consolidação de novas tecnologias e as mudanças de hábitos para o consumo consciente.

Das cinco unidades escolares contempladas, três já estão com os seus sistemas em funcionamento. São elas: Colégio Estadual de Tempo Integral José Dias de Sales, localizado no bairro de Cajazeiras, em Salvador; Centro Estadual de Educação Profissional (Ceep) em Tecnologia, Informação e Comunicação, em Lauro de Freitas; e Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) de Dias D’Ávila, em Dias D’Ávila.

Já os sistemas instalados no Colégio Estadual José Vicente Leal, localizado em Araçás, e no Colégio Estadual de Tempo Integral de Amélia Rodrigues, em Amélia Rodrigues, estão prontos e com previsão de entrega no mês de março deste ano.