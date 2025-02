Codeba e A TARDE promovem webinar sobre o futuro sustentável da Bahia - Foto: Divulgação/Codeba

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) e o Programa A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , realizam, em 17 de fevereiro, a partir das 18 horas, a primeira edição do webinar 'Sustentabilidade e a Bahia como Capital da Amazônia Azul'.

Com transmissão ao vivo pelo canal A TARDE Play , no YouTube, o evento reunirá especialistas em meio ambiente e sustentabilidade para debater os desafios e oportunidades das áreas marítima e costeira baianas. Entre os temas abordados estão práticas sustentáveis no setor portuário, preservação dos ecossistemas marinhos e perspectivas para o desenvolvimento econômico da região.

Aberto ao público, o webinar é destinado principalmente a professores, gestores e à comunidade escolar da rede estadual de ensino, que desempenham papel fundamental na multiplicação do conhecimento e no engajamento das comunidades nas questões socioambientais.

Entre os palestrantes previstos estão o oceanógrafo e doutor em Ecologia Yuri Costa, o biólogo e mestre em Ecologia e biomonitoramento Fernando Pires, a técnica portuária em meio ambiente Elane Marques, o doutor em Ecologia Gabriel Barros e o gestor de meio ambiente e segurança do trabalho Anderson Palmeira.

De acordo com o diretor-presidente da Codeba, Antonio Gobbo, a realização do webinar estimula a conscientização ambiental e a adoção de boas práticas na sociedade.

“A Codeba tem compromisso com a implementação de boas práticas ambientais e com o desenvolvimento de projetos que visem à sustentabilidade, à inovação e ao respeito ao meio ambiente", destaca.

"A realização desse webinar reflete o compromisso da Codeba com o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, fortalecendo seu papel na construção de um futuro mais sustentável para a Bahia e o Brasil", acrescenta.