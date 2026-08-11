Conexão Estudantil 2026 reúne 800 alunos em Camaçari; veja programação

O projeto Conexão Estudantil 2026, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Camaçari (Seduc), na Região Metropolitana de Salvador, foi oficialmente aberto nesta segunda-feira, 10, na Escola Estadual de Tempo Integral de Vila de Abrantes. Em sua segunda edição, a iniciativa segue até sexta-feira, 14, com uma programação voltada à integração e ao diálogo entre estudantes das redes municipal e estadual de ensino.

Realizada em alusão ao Dia do Estudante, celebrado nesta terça-feira, 11, a programação contempla estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e do ensino médio, com atividades voltadas à reflexão sobre questões como meio ambiente, saúde, combate à violência contra a mulher e bullying. A agenda inclui ainda rodas de conversa e visitas técnicas e culturais, que devem beneficiar cerca de 800 estudantes de dez escolas públicas da sede e da orla de Camaçari.

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“É ouvir o estudante para a gente fazer com que a educação do município melhore, para dar o suporte necessário de acordo com as conexões que esses estudantes têm com essa vida cotidiana", afirmou o titular da Seduc, Márcio Neves.

Projeto Conexão Estudantil 2026 é realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Camaçari - Foto: Juliano Sarraf

Entre os estudantes que participaram da abertura está Karolline Silva de Abreu, de 15 anos, presidente do grêmio estudantil da unidade. Para ela, a iniciativa representa uma oportunidade importante de diálogo e reflexão durante a adolescência.

“Eu acho que é de uma importância muito grande um projeto como esse para nós, estudantes da rede pública. E é incrível que um evento desse pode mudar nossas opiniões e ações, principalmente nessa fase da adolescência, que a gente está muito vulnerável e qualquer ação pode afetar muito o nosso futuro na fase adulta. Então, eu acho que é muito importante termos esse espaço para nos conectarmos e conversarmos sobre isso”, afirmou.

A estudante Emilly Priscylla Silva dos Santos, de 14 anos, também destacou os aprendizados que pretende levar para a vida. “O respeito, a educação e o nosso aprendizado na escola. Eu acho importante esse evento para estimular a socializar em outros lugares, conhecer outras escolas. Acho legal e divertido também”, disse.

O Conexão Estudantil é desenvolvido pela Coordenação de Ensino Superior, Juventude, Estágios e Inovações da Seduc, a partir do novo alinhamento cultural implantado em 2025.

Cronograma – Conexão Estudantil 2026

11/08 (terça-feira)

9h – Conexão Estudantil

Local: Centro Educacional Darcy Ribeiro

Centro Educacional Darcy Ribeiro 14h – Conexão Estudantil

Local: Centro Educacional Tancredo Neves

12/08 (quarta-feira)

9h – Conexão Estudantil

Local: Escola Municipal Cosme de Farias

Escola Municipal Cosme de Farias 14h – Conexão Estudantil

Local: Centro de Educação Municipal de Camaçari (CEMC)

13/08 (quinta-feira)

9h – Visita Técnica com estudantes da Escola Municipal Denise Tavares

Local: IFBA Camaçari

IFBA Camaçari 14h – Visita Técnica com estudantes da Escola Municipal Santo Antônio

Local: IFBA Camaçari

14/08 (sexta-feira)