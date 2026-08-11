EDUCAÇÃO
Conexão Estudantil 2026 reúne 800 alunos em Camaçari; veja programação
Programação do Conexão Estudantil reúne alunos das redes municipal e estadual
O projeto Conexão Estudantil 2026, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Camaçari (Seduc), na Região Metropolitana de Salvador, foi oficialmente aberto nesta segunda-feira, 10, na Escola Estadual de Tempo Integral de Vila de Abrantes. Em sua segunda edição, a iniciativa segue até sexta-feira, 14, com uma programação voltada à integração e ao diálogo entre estudantes das redes municipal e estadual de ensino.
Realizada em alusão ao Dia do Estudante, celebrado nesta terça-feira, 11, a programação contempla estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e do ensino médio, com atividades voltadas à reflexão sobre questões como meio ambiente, saúde, combate à violência contra a mulher e bullying. A agenda inclui ainda rodas de conversa e visitas técnicas e culturais, que devem beneficiar cerca de 800 estudantes de dez escolas públicas da sede e da orla de Camaçari.
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“É ouvir o estudante para a gente fazer com que a educação do município melhore, para dar o suporte necessário de acordo com as conexões que esses estudantes têm com essa vida cotidiana", afirmou o titular da Seduc, Márcio Neves.
Entre os estudantes que participaram da abertura está Karolline Silva de Abreu, de 15 anos, presidente do grêmio estudantil da unidade. Para ela, a iniciativa representa uma oportunidade importante de diálogo e reflexão durante a adolescência.
“Eu acho que é de uma importância muito grande um projeto como esse para nós, estudantes da rede pública. E é incrível que um evento desse pode mudar nossas opiniões e ações, principalmente nessa fase da adolescência, que a gente está muito vulnerável e qualquer ação pode afetar muito o nosso futuro na fase adulta. Então, eu acho que é muito importante termos esse espaço para nos conectarmos e conversarmos sobre isso”, afirmou.
A estudante Emilly Priscylla Silva dos Santos, de 14 anos, também destacou os aprendizados que pretende levar para a vida. “O respeito, a educação e o nosso aprendizado na escola. Eu acho importante esse evento para estimular a socializar em outros lugares, conhecer outras escolas. Acho legal e divertido também”, disse.
O Conexão Estudantil é desenvolvido pela Coordenação de Ensino Superior, Juventude, Estágios e Inovações da Seduc, a partir do novo alinhamento cultural implantado em 2025.
Cronograma – Conexão Estudantil 2026
11/08 (terça-feira)
- 9h – Conexão Estudantil
- Local: Centro Educacional Darcy Ribeiro
- 14h – Conexão Estudantil
- Local: Centro Educacional Tancredo Neves
12/08 (quarta-feira)
- 9h – Conexão Estudantil
- Local: Escola Municipal Cosme de Farias
- 14h – Conexão Estudantil
- Local: Centro de Educação Municipal de Camaçari (CEMC)
13/08 (quinta-feira)
- 9h – Visita Técnica com estudantes da Escola Municipal Denise Tavares
- Local: IFBA Camaçari
- 14h – Visita Técnica com estudantes da Escola Municipal Santo Antônio
- Local: IFBA Camaçari
14/08 (sexta-feira)
- 10h – Visita Cultural Castelo Garcia D'Ávila com estudantes da Escola Municipal Anísio Teixeira
- Local: Praia do Forte
- 13h30 – Visita Cultural Projeto Baleia Jubarte com estudantes da Escola Municipal Anísio Teixeira
- Local: Praia do Forte