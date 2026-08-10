IFBA Simões Filho abre inscrições para cursos técnicos

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Quem está em busca de qualificação profissional já pode se inscrever no Processo Seletivo 2027 do Instituto Federal da Bahia (IFBA). As inscrições começaram nesta segunda-feira, 10, e seguem até 10 de setembro.

Em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), o campus oferece cursos técnicos voltados principalmente para o setor industrial.

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Entre as opções estão eletromecânica, mecânica, metalúrgica e petróleo e gás. Ao todo, o IFBA disponibilizará mais de 5,2 mil vagas em diferentes campi do estado. Os cursos são gratuitos, sem a cobrança de mensalidade.

Podem participar quem está concluindo o Ensino Fundamental, os cursos integrados permitem fazer o Ensino Médio junto com uma formação técnica

Para quem já concluiu o Ensino Médio pode optar pela modalidade subsequente, com formação concentrada na área profissional. Em Simões Filho, há opções como Mecânica, Eletromecânica e Petróleo e Gás, conforme a oferta do processo seletivo.

Pedido de isenção

A inscrição tem taxa de R$ 75, mas candidatos que atendam aos critérios previstos no edital podem solicitar a isenção.

O prazo para pedir a gratuidade vai desta segunda-feira, 10, até o dia 21 de agosto. Por isso, quem não tem condições de pagar a taxa precisa ficar atento para não perder a data.

Para os cursos integrados, a prova está prevista para 18 de outubro de 2026. Já a forma de seleção dos cursos subsequentes segue as regras específicas previstas no edital e na modalidade escolhida.

Formação voltada para o mercado de trabalho

A oferta do Campus Simões Filho tem forte ligação com a área industrial. Cursos como Mecânica, Eletromecânica e Metalurgia preparam estudantes para atividades relacionadas à produção, manutenção, equipamentos e processos industriais.

Já a formação em Petróleo e Gás está associada a uma área importante para a economia baiana e para a cadeia industrial da Região Metropolitana de Salvador.

Além da formação profissional, os cursos integrados permitem que o estudante conclua o Ensino Médio já com uma habilitação técnica.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar a página oficial do Processo Seletivo 2027 do IFBA, conferir o edital, escolher o campus e a modalidade desejada e realizar a inscrição pela internet.

É importante verificar corretamente os dados pessoais, o curso escolhido e os documentos exigidos. Também é recomendado guardar o comprovante de inscrição e acompanhar os comunicados publicados pelo instituto.

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