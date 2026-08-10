São Francisco do Conde promove aulas com cultura, história e meio ambiente

Estudantes de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, participaram, nos últimos dias, de atividades que levaram o aprendizado para além da sala de aula. A programação reuniu uma imersão cultural na Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ), em Salvador, e uma aula de campo voltada à Educação Ambiental na Sala Verde da Secretaria Municipal da Educação (Seduc).

Nos dias 6 e 7 de agosto, estudantes das Escolas em Tempo Integral da Rede Municipal participaram da Imersão Cultural promovida pela Gerência da Educação em Tempo Integral da Seduc. A programação incluiu espetáculos teatrais e visitas a espaços históricos de Salvador, com propostas voltadas à arte, à cultura, à história e à cidadania.

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Entre os participantes estavam alunos da Escola Duque de Caxias, que assistiram ao espetáculo infantojuvenil Fala, Ìbejì. A montagem aborda elementos da ancestralidade africana e da cultura iorubá, além das tradições relacionadas ao caruru de Cosme e Damião. Para parte dos estudantes, a atividade representou o primeiro contato com o teatro.

“Eu achei a apresentação muito legal. Os atores eram muito engraçados e os figurinos eram muito coloridos. Eu gosto muito de fazer Teatro!”, contou Anna Laysa, de 10 anos.

A experiência também ganhou importância para estudantes quilombolas, segundo o gestor da escola, Isaac Barbosa. “É uma oportunidade de contribuir para a formação cultural e o desenvolvimento humano de nossas crianças, despertando emoções, imaginação e criatividade”, afirmou.

A programação também envolveu estudantes do Complexo Escolar Rilza Valentim, que assistiram ao espetáculo Meninas Contam Independência e conheceram locais históricos da capital baiana, entre eles o Elevador Lacerda. A proposta foi relacionar a experiência cultural aos conteúdos trabalhados em sala, incluindo o processo de Independência do Brasil e a participação das mulheres nesse período.

Aula de campo na Sala Verde

Aula de campo na Sala Verde - Foto: Divulgação/PSFC

Enquanto parte dos estudantes ampliava o contato com equipamentos culturais e históricos fora do município, alunos do Instituto Educacional Assembleia de Deus (IEAD) participavam de uma experiência voltada ao reconhecimento do território onde vivem.

Integrantes do projeto Conhecendo Nosso Território realizaram uma aula de campo na Sala Verde da Seduc, em São Francisco do Conde. A atividade teve como foco a Educação Ambiental e apresentou aos estudantes aspectos relacionados ao meio ambiente e às características naturais do município.

A proposta foi aproximar os conteúdos teóricos da realidade local, estimulando a observação e a curiosidade dos alunos sobre o espaço em que vivem. A experiência também reforça uma perspectiva de aprendizagem baseada no contato direto com o território, permitindo que questões ambientais sejam discutidas a partir do cotidiano dos próprios estudantes.

As duas iniciativas têm em comum a tentativa de ampliar os espaços de aprendizagem. Enquanto a imersão na FLIPELÔ levou os alunos a manifestações artísticas e lugares históricos de Salvador, a aula de campo na Sala Verde utilizou o próprio território de São Francisco do Conde como objeto de estudo.