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Município de Itatim conquista maior nota da Bahia no Ideb

Ensino público alcançou um feito histórico no estado

Redação
Por Redação
Município de Itatim alcançou um feito histórico
Município de Itatim alcançou um feito histórico - Foto: Divulgação

Alcançando um feito histórico na Bahia, o município de Itatim conquistou a maior nota do estado nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Com 8,6, o município registrou o melhor desempenho entre todas as redes municipais da Bahia.

O resultado evidencia os avanços obtidos pela rede municipal de ensino por meio de uma política educacional baseada em planejamento, acompanhamento pedagógico, valorização dos profissionais da educação e investimentos permanentes na aprendizagem dos estudantes.

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A prefeita Daiane dos Anjos comemorou a conquista e destacou que o reconhecimento é resultado do trabalho conjunto desenvolvido por toda a comunidade escolar.

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"Meu coração está cheio de gratidão por mais esse resultado. Itatim alcançou a maior nota da Bahia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com 8,6 no Ideb. Esse é um resultado construído por muitas mãos, com dedicação, compromisso e amor pela educação. Essa conquista pertence aos nossos professores, gestores, servidores, estudantes, pais e toda a comunidade escolar, que acreditam diariamente no poder transformador da educação", afirmou.

Segundo a gestora, o desempenho reforça o compromisso da administração municipal em ampliar os investimentos na área e manter a educação como uma das principais prioridades da gestão.

"Ser o primeiro lugar da Bahia nos enche de orgulho, mas também aumenta a nossa responsabilidade de continuar investindo, valorizando os profissionais da educação e oferecendo cada vez mais oportunidades para nossas crianças. Seguiremos trabalhando para que Itatim continue sendo referência em educação pública de qualidade", disse.

Imagem ilustrativa da imagem Município de Itatim conquista maior nota da Bahia no Ideb
Foto: Divulgação

O Ideb é calculado a partir do desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), combinado aos indicadores de aprovação escolar. O índice é utilizado pelo Ministério da Educação para medir a qualidade do ensino ofertado pelas redes públicas e privadas em todo o país.

A liderança estadual conquistada por Itatim reforça a efetividade das políticas públicas implementadas na educação municipal e coloca o município entre os principais destaques da educação básica na Bahia. O resultado também consolida Itatim como referência em gestão educacional, demonstrando que o investimento contínuo na aprendizagem, na valorização dos profissionais e no fortalecimento da rede de ensino gera impactos concretos na formação dos estudantes.

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