Município de Itatim conquista maior nota da Bahia no Ideb

Alcançando um feito histórico na Bahia, o município de Itatim conquistou a maior nota do estado nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Com 8,6, o município registrou o melhor desempenho entre todas as redes municipais da Bahia.

O resultado evidencia os avanços obtidos pela rede municipal de ensino por meio de uma política educacional baseada em planejamento, acompanhamento pedagógico, valorização dos profissionais da educação e investimentos permanentes na aprendizagem dos estudantes.

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A prefeita Daiane dos Anjos comemorou a conquista e destacou que o reconhecimento é resultado do trabalho conjunto desenvolvido por toda a comunidade escolar.

"Meu coração está cheio de gratidão por mais esse resultado. Itatim alcançou a maior nota da Bahia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com 8,6 no Ideb. Esse é um resultado construído por muitas mãos, com dedicação, compromisso e amor pela educação. Essa conquista pertence aos nossos professores, gestores, servidores, estudantes, pais e toda a comunidade escolar, que acreditam diariamente no poder transformador da educação", afirmou.

Segundo a gestora, o desempenho reforça o compromisso da administração municipal em ampliar os investimentos na área e manter a educação como uma das principais prioridades da gestão.

"Ser o primeiro lugar da Bahia nos enche de orgulho, mas também aumenta a nossa responsabilidade de continuar investindo, valorizando os profissionais da educação e oferecendo cada vez mais oportunidades para nossas crianças. Seguiremos trabalhando para que Itatim continue sendo referência em educação pública de qualidade", disse.

Foto: Divulgação

O Ideb é calculado a partir do desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), combinado aos indicadores de aprovação escolar. O índice é utilizado pelo Ministério da Educação para medir a qualidade do ensino ofertado pelas redes públicas e privadas em todo o país.

A liderança estadual conquistada por Itatim reforça a efetividade das políticas públicas implementadas na educação municipal e coloca o município entre os principais destaques da educação básica na Bahia. O resultado também consolida Itatim como referência em gestão educacional, demonstrando que o investimento contínuo na aprendizagem, na valorização dos profissionais e no fortalecimento da rede de ensino gera impactos concretos na formação dos estudantes.