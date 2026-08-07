Bebetecas antirracistas serão implantadas em escolas de Salvador

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Dez escolas da rede municipal de ensino de Salvador serão selecionadas para receber bebetecas antirracistas, espaços voltados ao incentivo à leitura na primeira infância e à valorização das relações étnico-raciais. A iniciativa será realizada por meio de um chamamento público aberto pela Secretaria Municipal da Educação (Smed), que busca identificar unidades interessadas em desenvolver projetos pedagógicos para a implantação dos ambientes.

As unidades escolhidas receberão recursos para aquisição de mobiliário, livros, brinquedos educativos e materiais pedagógicos destinados à estruturação das bebetecas. A seleção prevê a contemplação de uma escola por Gerência Regional de Educação (GRE), com o objetivo de ampliar a distribuição dos espaços pela rede municipal.

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A proposta tem como foco estimular o contato das crianças pequenas com a literatura e promover, desde os primeiros anos escolares, o reconhecimento da diversidade cultural e das identidades afro-brasileiras. As escolas participantes deverão apresentar propostas pedagógicas, indicar a adequação do espaço físico disponível e demonstrar compromisso com ações voltadas à educação para as relações étnico-raciais.

A implantação das bebetecas será financiada pelo Programa Dinheiro Direto na Escola Soteropolitana (PDDES), regulamentado pela Lei Municipal nº 9.712/2023, que permite repasses financeiros para projetos considerados estratégicos nas unidades de ensino.

Segundo o secretário municipal da Educação, Thiago Dantas, a iniciativa busca fortalecer o processo de formação leitora das crianças. “O projeto reforça o compromisso da secretaria em garantir uma educação de qualidade, inclusiva e antirracista para todos os estudantes da rede pública de Salvador”, afirmou.

Para participar da seleção, as escolas precisam atender aos critérios estabelecidos no edital, como oferecer Educação Infantil, possuir Conselho Escolar regularizado e estar em situação regular quanto à prestação de contas do PDDES. O documento foi publicado na edição da última terça-feira, 4, do Diário Oficial do Município (DOM), e as unidades interessadas devem encaminhar a documentação pelo endereço eletrônico informado no chamamento.