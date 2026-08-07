Simões Filho eleva índices do Ideb em anos iniciais e finais

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Os indicadores da educação básica de Simões Filho apresentaram avanço na edição mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entre 2023 e 2025, a rede municipal passou de 4,9 para 5,4 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, um crescimento de 10%. Nos Anos Finais, o índice subiu de 3,3 para 3,5, alta de 6%.

O Ideb combina dados de desempenho dos estudantes em avaliações nacionais com indicadores de fluxo escolar, como aprovação, e é utilizado para acompanhar a qualidade da educação básica no país.

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Segundo a Secretaria Municipal da Educação, o resultado está relacionado a um conjunto de medidas adotadas na rede de ensino, entre elas a formação continuada de professores, ações de alfabetização e recomposição das aprendizagens, acompanhamento pedagógico dos estudantes, ampliação da oferta de escolas em tempo integral, busca ativa de alunos, reforço de recursos pedagógicos e investimentos em infraestrutura escolar.

A secretária municipal de Educação, Heliene Mota da Silva, atribui o desempenho ao trabalho desenvolvido pela comunidade escolar e afirma que o objetivo é manter a aprendizagem como prioridade.

"Cada avanço no IDEB representa uma conquista dos nossos estudantes, professores, gestores, equipes pedagógicas e famílias. Quando um indicador melhora, significa que estamos avançando na aprendizagem e ampliando as oportunidades para nossas crianças e adolescentes", afirmou.