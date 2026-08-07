Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Simões Filho eleva índices do Ideb em anos iniciais e finais

Índice da rede municipal passou de 4,9 para 5,4 entre 2023 e 2025

Redação
Por Redação
Resultado reflete o desempenho aferido pelo Inep e ações voltadas à aprendizagem
Resultado reflete o desempenho aferido pelo Inep e ações voltadas à aprendizagem - Foto: Redação

Os indicadores da educação básica de Simões Filho apresentaram avanço na edição mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entre 2023 e 2025, a rede municipal passou de 4,9 para 5,4 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, um crescimento de 10%. Nos Anos Finais, o índice subiu de 3,3 para 3,5, alta de 6%.

O Ideb combina dados de desempenho dos estudantes em avaliações nacionais com indicadores de fluxo escolar, como aprovação, e é utilizado para acompanhar a qualidade da educação básica no país.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EDUCAÇÃO

Últimas 72 horas para participar do Concurso Jovem Jornalista
Últimas 72 horas para participar do Concurso Jovem Jornalista imagem

EDUCAÇÃO

Profissionais da educação garantem ensino em áreas remotas da Bahia
Profissionais da educação garantem ensino em áreas remotas da Bahia imagem

EDUCAÇÃO

Formatura celebra alfabetização de idosos em Alagoinhas
Formatura celebra alfabetização de idosos em Alagoinhas imagem

Segundo a Secretaria Municipal da Educação, o resultado está relacionado a um conjunto de medidas adotadas na rede de ensino, entre elas a formação continuada de professores, ações de alfabetização e recomposição das aprendizagens, acompanhamento pedagógico dos estudantes, ampliação da oferta de escolas em tempo integral, busca ativa de alunos, reforço de recursos pedagógicos e investimentos em infraestrutura escolar.

A secretária municipal de Educação, Heliene Mota da Silva, atribui o desempenho ao trabalho desenvolvido pela comunidade escolar e afirma que o objetivo é manter a aprendizagem como prioridade.

"Cada avanço no IDEB representa uma conquista dos nossos estudantes, professores, gestores, equipes pedagógicas e famílias. Quando um indicador melhora, significa que estamos avançando na aprendizagem e ampliando as oportunidades para nossas crianças e adolescentes", afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Educação Ideb simões filho

Relacionadas

Mais lidas