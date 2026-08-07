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EDUCAÇÃO

Últimas 72 horas para participar do Concurso Jovem Jornalista

Participantes concorrem a iPhone 17, notebook e outros prêmios

Loren Beatriz Sousa
Por
Premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025
Premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 - Foto: Uendel Galte/Ag. A TARDE

A contagem regressiva para participar do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 começou. Os estudantes e professores orientadores interessados têm apenas 72 horas para inscrever trabalhos autorais que contem histórias e experiências por meio de narrativas conectadas aos seus territórios - geográficos, afetivos ou culturais. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site jovemjornalista.atarde.com.br.

Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o CCJJ traz, nesta edição, o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”. A ideia é dar voz aos estudantes por meio de produções jornalísticas que expressem criatividade, senso crítico, compromisso com a informação e conexão entre vivências individuais ou coletivas.

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Quem pode participar

Podem se inscrever alunos do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de escolas municipais e estaduais parceiras do Programa A TARDE Educação. No caso da rede municipal, é recomendado consultar a Secretaria de Educação para confirmar a participação da unidade.

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Além dos estudantes, os professores orientadores têm papel fundamental no concurso. São eles os responsáveis pelo envio dos trabalhos no formulário de inscrição, bem como pelo acompanhamento e orientação das produções. Os docentes também concorrem à premiação, ao lado dos estudantes classificados.

Categorias

As produções estão divididas de acordo com a etapa de ensino:

  • Tirinhas (3 a 4 quadrinhos) - Ensino Fundamental I;
  • Videorreportagem (1 a 3 minutos) - Ensino Fundamental II;
  • Artigo de opinião (1.200 a 2.000 caracteres) - Ensino Médio;
  • Crônica (1.200 a 2.000 caracteres) - EJA.

Cada participante pode inscrever apenas um trabalho em uma única categoria.

Avaliação e premiação

Os trabalhos serão analisados por uma comissão formada por especialistas nas áreas de jornalismo, artes gráficas e educação, que selecionará três finalistas em cada categoria.

Entre os critérios avaliativos, estão:

  • Originalidade e criatividade;
  • Narrativa e coerência;
  • Qualidade visual e organização;
  • Adequação ao tema;
  • Clareza e qualidade técnica;
  • Domínio da norma-padrão.

A premiação contempla estudantes e professores orientadores, de acordo com a colocação:

1º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica

  • Estudante - iPhone 17
  • Professor - iPhone 17

2º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica

  • Estudante - Notebook
  • Professor - Hospedagem em resort all inclusive, com direito a acompanhante

3º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica

  • Estudante - Caixa de som JBL
  • Professor - Notebook

Serviço

Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026

  • Inscrições: até 10 de agosto de 2026
  • Quem pode participar: estudantes e professores da rede estadual e municipal das cidades contempladas pelo edital
  • Categorias: Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica
  • Inscrições: jovemjornalista.atarde.com.br
  • Regulamento completo: disponível no site jovemjornalista.atarde.com.br
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Bahia Educação Jovem Jornalista

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