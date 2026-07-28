Estudantes plantam mudas de manguezal em área do VLT de Salvador

Cerca de 60 estudantes de dois colégios estaduais do bairro do Lobato, em Salvador, participaram, na manhã desta terça-feira, 28, de uma ação de plantio de mudas de manguezal na área de urbanização da Parada Lobato do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A iniciativa integrou o Programa de Educação Ambiental do projeto e buscou conscientizar os jovens sobre a importância da preservação dos ecossistemas costeiros e da recuperação ambiental.

Promovida pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), em parceria com a Secretaria da Educação do Estado (SEC), a atividade reuniu estudantes dos colégios estaduais Raymundo Matta e Doutor Ailton Pinto de Andrade.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A programação começou com apresentações da cantora Mariene de Castro e da artista Natureza França, que abordaram a relação entre cultura, identidade e meio ambiente. Em seguida, os alunos participaram de uma atividade educativa sobre a importância dos manguezais para a conservação da biodiversidade e o equilíbrio ambiental. Na etapa prática, realizaram o plantio das mudas, contribuindo para a recuperação da área.

Estudantes contribuíram para a recuperação de área de manguezal no Lobato - Foto: Divulgação Douglas Amaral/SEC

Para Yasmin Lima da Paixão, 18 anos, estudante da 3ª série do curso técnico em Administração do Colégio Estadual Doutor Ailton Pinto de Andrade, a experiência representa um compromisso com o futuro.

"É muito importante participar de uma ação como esta, porque estamos ajudando a preservar o meio ambiente. No futuro, vou passar por este lugar e lembrar que contribuí para essa transformação."

Também aluno da unidade, João Lucas dos Santos Silva, 19 anos, destacou a importância da iniciativa para a comunidade.

"É muito bom ver que estamos ajudando a recuperar um lugar tão importante para a nossa região. Participar desta reconstrução é uma oportunidade que faz a diferença."

O estudante Guilherme Pereira dos Santos, 18 anos, da 3ª série do curso técnico em Administração do Colégio Estadual Raymundo Matta, afirmou que a ação fortaleceu o sentimento de pertencimento em relação ao território.

"É uma oportunidade muito especial participar deste projeto. No futuro, vou olhar para este lugar e lembrar que também fiz parte dessa transformação."

Estudantes colocaram a mão na terra durante ação de recuperação do manguezal no Lobato - Foto: Divulgação Douglas Amaral/SEC

Além da recuperação ambiental da área onde será implantado o VLT, a atividade buscou aproximar os estudantes de práticas de educação ambiental, incentivando a participação ativa na conservação dos manguezais, ecossistemas essenciais para a biodiversidade, a proteção da faixa costeira e a qualidade ambiental das cidades.