Imóvel desaba parcialmente no Lobato; moradores devem evitar área

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Uma edificação desabou parcialmente no bairro do Lobato, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 30, situada atrás da loja Azevedo Madeireira, na Rua Nova da Estação. Em nota enviada ao portal A TARDE, a Defesa Civil (Codesal) informou que um engenheiro civil já está no local para realizar a vistoria técnica emergencial.

Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente. O profissional fará uma avaliação das condições estruturais da construção, da estabilidade do solo e dos riscos iminentes para os moradores e para a vizinhança.

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O órgão orienta que, neste primeiro momento, as pessoas mantenham distância da área afetada e evitem transitar pelos arredores.

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Moradores não acionaram a Codesal

A Codesal foi acionada por meio do grupo de emergência do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) pelo Corpo de Bombeiros, para atender a ocorrência.

No entanto, até o momento, não houve nenhum registro de chamado para o canal oficial, voa telefone 199, por parte dos moradores ou responsáveis pelo imóvel. O conhecimento do fato se deu exclusivamente pelo acionamento dos bombeiros via grupo de comunicação institucional.

Possível vítima não estava no imóvel

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que equipes do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) realizaram a avaliação da estrutura e buscas nos escombros após a informação de que uma possível vítima estaria no interior do imóvel.

As buscas foram repetidas com a chegada dos oficiais responsáveis pela coordenação da ocorrência, mas nenhuma vítima foi localizada. Posteriormente, o filho da suposta vítima informou que seu pai havia sido encontrado em outra residência e estava em segurança, confirmando que não se encontrava no imóvel no momento do desabamento.

A operação contou com quatro viaturas e 18 bombeiros militares.

Como agir ao identificar sinais de comprometimento estrutural em edificações