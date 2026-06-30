Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

PERIGO!

Imóvel desaba parcialmente no Lobato; moradores devem evitar área

Engenheiro civil já está no local para realizar a vistoria técnica emergencial

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Imóvel desaba parcialmente no Lobato
Imóvel desaba parcialmente no Lobato - Foto: Reprodução

Uma edificação desabou parcialmente no bairro do Lobato, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 30, situada atrás da loja Azevedo Madeireira, na Rua Nova da Estação. Em nota enviada ao portal A TARDE, a Defesa Civil (Codesal) informou que um engenheiro civil já está no local para realizar a vistoria técnica emergencial.

Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente. O profissional fará uma avaliação das condições estruturais da construção, da estabilidade do solo e dos riscos iminentes para os moradores e para a vizinhança.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O órgão orienta que, neste primeiro momento, as pessoas mantenham distância da área afetada e evitem transitar pelos arredores.

Leia Também:

URGENTE

VÍDEO: incêndio de grandes proporções atinge casa em Salvador
VÍDEO: incêndio de grandes proporções atinge casa em Salvador imagem

LINHAS DE ÔNIBUS

Mudança na Estação da Lapa afeta embarque de passageiros a partir desta terça
Mudança na Estação da Lapa afeta embarque de passageiros a partir desta terça imagem

POLÍCIA

Bahia registra queda de quase 77% nos roubos a ônibus em junho
Bahia registra queda de quase 77% nos roubos a ônibus em junho imagem

Veja vídeo

Moradores não acionaram a Codesal

A Codesal foi acionada por meio do grupo de emergência do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) pelo Corpo de Bombeiros, para atender a ocorrência.

No entanto, até o momento, não houve nenhum registro de chamado para o canal oficial, voa telefone 199, por parte dos moradores ou responsáveis pelo imóvel. O conhecimento do fato se deu exclusivamente pelo acionamento dos bombeiros via grupo de comunicação institucional.

Possível vítima não estava no imóvel

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que equipes do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) realizaram a avaliação da estrutura e buscas nos escombros após a informação de que uma possível vítima estaria no interior do imóvel.

As buscas foram repetidas com a chegada dos oficiais responsáveis pela coordenação da ocorrência, mas nenhuma vítima foi localizada. Posteriormente, o filho da suposta vítima informou que seu pai havia sido encontrado em outra residência e estava em segurança, confirmando que não se encontrava no imóvel no momento do desabamento.

A operação contou com quatro viaturas e 18 bombeiros militares.

Como agir ao identificar sinais de comprometimento estrutural em edificações

  • Não entre nos imóveis;
  • mantenha a área isolada;
  • acione os órgãos competentes para avaliação técnica;
  • em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193 e a Codesal pelo 199. Ambos atendimentos funcionam 24 horas por dia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Imóvel desaba lobato Salvador

Relacionadas

Mais lidas