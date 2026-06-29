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LINHAS DE ÔNIBUS

Mudança na Estação da Lapa afeta embarque de passageiros a partir desta terça

Alteração foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob)

Leilane Teixeira
Por
Mudanças acontecem a partir desta segunda-feira, 15
Mudanças acontecem a partir desta segunda-feira, 15 - Foto: Lucas Moura | Secom PMS

As linhas de ônibus que estavam operando provisoriamente no térreo da Estação da Lapa, em Salvador, voltarão a utilizar o subsolo a partir desta terça-feira, 30. A alteração foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) nesta segunda-feira, 29.

A mudança temporária havia sido adotada em 21 de maio para permitir a execução das obras de requalificação da plataforma G. Durante o período de intervenção, os embarques e desembarques das linhas afetadas foram realizados nas plataformas A e C da estação.

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Os serviços foram conduzidos pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) e, com a conclusão da obra, a operação será normalizada no local.

Linhas

As linhas que retornarão aos pontos de embarque originais no subsolo são:

  • 0708 – Nordeste;
  • 0417 – IAPI;
  • 0420 – Pau Miúdo;
  • 0403 – Caixa D’Água;
  • 0224 – Uruguai;
  • 0720 – Vila Rui Barbosa;
  • 0216 – Ribeira;
  • 0208 – Massaranduba;
  • 0122 – Barroquinha;
  • 0152 – Garcia/Barbalho.

Segundo a Semob, equipes do órgão e representantes das concessionárias permanecerão na estação para orientar os usuários e acompanhar a retomada da operação nos locais habituais de embarque.

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Estação da Lapa Salvador Semob transporte público

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