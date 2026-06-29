Mudança na Estação da Lapa afeta embarque de passageiros a partir desta terça

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As linhas de ônibus que estavam operando provisoriamente no térreo da Estação da Lapa, em Salvador, voltarão a utilizar o subsolo a partir desta terça-feira, 30. A alteração foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) nesta segunda-feira, 29.

A mudança temporária havia sido adotada em 21 de maio para permitir a execução das obras de requalificação da plataforma G. Durante o período de intervenção, os embarques e desembarques das linhas afetadas foram realizados nas plataformas A e C da estação.

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Os serviços foram conduzidos pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) e, com a conclusão da obra, a operação será normalizada no local.

Linhas

As linhas que retornarão aos pontos de embarque originais no subsolo são:

0708 – Nordeste;

0417 – IAPI;

0420 – Pau Miúdo;

0403 – Caixa D’Água;

0224 – Uruguai;

0720 – Vila Rui Barbosa;

0216 – Ribeira;

0208 – Massaranduba;

0122 – Barroquinha;

0152 – Garcia/Barbalho.

Segundo a Semob, equipes do órgão e representantes das concessionárias permanecerão na estação para orientar os usuários e acompanhar a retomada da operação nos locais habituais de embarque.