LINHAS DE ÔNIBUS
Mudança na Estação da Lapa afeta embarque de passageiros a partir desta terça
Alteração foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob)
As linhas de ônibus que estavam operando provisoriamente no térreo da Estação da Lapa, em Salvador, voltarão a utilizar o subsolo a partir desta terça-feira, 30. A alteração foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) nesta segunda-feira, 29.
A mudança temporária havia sido adotada em 21 de maio para permitir a execução das obras de requalificação da plataforma G. Durante o período de intervenção, os embarques e desembarques das linhas afetadas foram realizados nas plataformas A e C da estação.
Os serviços foram conduzidos pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) e, com a conclusão da obra, a operação será normalizada no local.
Linhas
As linhas que retornarão aos pontos de embarque originais no subsolo são:
- 0708 – Nordeste;
- 0417 – IAPI;
- 0420 – Pau Miúdo;
- 0403 – Caixa D’Água;
- 0224 – Uruguai;
- 0720 – Vila Rui Barbosa;
- 0216 – Ribeira;
- 0208 – Massaranduba;
- 0122 – Barroquinha;
- 0152 – Garcia/Barbalho.
Segundo a Semob, equipes do órgão e representantes das concessionárias permanecerão na estação para orientar os usuários e acompanhar a retomada da operação nos locais habituais de embarque.