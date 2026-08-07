Camaçari amplia desempenho no Ideb e tem escolas em crescimento

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A rede municipal de ensino de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, apresentou melhora nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, com crescimento nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. O desempenho acompanha a evolução registrada pela maior parte das escolas do município e aponta avanço nos indicadores de aprendizagem.

Nos Anos Iniciais, a média da rede passou de 5,07 para 5,30. Já nos Anos Finais, o índice subiu de 3,97 para 4,19. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Seduc), 70% das escolas que atendem os anos iniciais elevaram suas notas em relação à edição anterior do Ideb, enquanto, nos anos finais, esse percentual chegou a 60%.

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Entre os destaques da avaliação está a Escola Colônia Montenegro, que alcançou nota 7,0 nos Anos Iniciais. Nos Anos Finais, a Escola Municipal Eustáquio Alves Santana registrou a maior evolução da rede, passando de 2,8 para 4,4.

Segundo o secretário municipal de Educação, Márcio Neves, os resultados refletem o fortalecimento das ações pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares.

"Os resultados do Ideb demonstram que o compromisso com a aprendizagem faz a diferença. Seguiremos fortalecendo o acompanhamento pedagógico, valorizando nossos profissionais e apoiando as escolas para que a educação de Camaçari continue avançando com qualidade", afirmou.

A gestão municipal atribui o desempenho ao trabalho realizado nas escolas, envolvendo professores, coordenadores pedagógicos, gestores, estudantes e famílias, além de ações voltadas ao acompanhamento da aprendizagem ao longo dos últimos anos.

“A construção de uma nova Camaçari também passa por assegurar uma educação de qualidade, inclusiva e que garanta às nossas crianças as ferramentas necessárias para a construção dos seus próprios futuros”, afirmou o prefeito Luiz Caetano.