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Camaçari amplia desempenho no Ideb e tem escolas em crescimento

Resultado de 2025 mostra avanço da rede municipal com aumento das notas na maior parte das unidades

Redação
Por Redação
Maioria das escolas municipais de Camaçari eleva notas no Ideb
Maioria das escolas municipais de Camaçari eleva notas no Ideb - Foto: Foto: Juliano Sarraf

A rede municipal de ensino de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, apresentou melhora nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, com crescimento nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. O desempenho acompanha a evolução registrada pela maior parte das escolas do município e aponta avanço nos indicadores de aprendizagem.

Nos Anos Iniciais, a média da rede passou de 5,07 para 5,30. Já nos Anos Finais, o índice subiu de 3,97 para 4,19. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Seduc), 70% das escolas que atendem os anos iniciais elevaram suas notas em relação à edição anterior do Ideb, enquanto, nos anos finais, esse percentual chegou a 60%.

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Entre os destaques da avaliação está a Escola Colônia Montenegro, que alcançou nota 7,0 nos Anos Iniciais. Nos Anos Finais, a Escola Municipal Eustáquio Alves Santana registrou a maior evolução da rede, passando de 2,8 para 4,4.

Segundo o secretário municipal de Educação, Márcio Neves, os resultados refletem o fortalecimento das ações pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares.

"Os resultados do Ideb demonstram que o compromisso com a aprendizagem faz a diferença. Seguiremos fortalecendo o acompanhamento pedagógico, valorizando nossos profissionais e apoiando as escolas para que a educação de Camaçari continue avançando com qualidade", afirmou.

A gestão municipal atribui o desempenho ao trabalho realizado nas escolas, envolvendo professores, coordenadores pedagógicos, gestores, estudantes e famílias, além de ações voltadas ao acompanhamento da aprendizagem ao longo dos últimos anos.

“A construção de uma nova Camaçari também passa por assegurar uma educação de qualidade, inclusiva e que garanta às nossas crianças as ferramentas necessárias para a construção dos seus próprios futuros”, afirmou o prefeito Luiz Caetano.

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