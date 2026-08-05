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Camaçari empossa 300 pais como Embaixadores da Alfabetização

Iniciativa fortalece parceria entre escola e família e amplia apoio à alfabetização

Redação
Por Redação
Teatro Cidade do Saber (TCS)
Teatro Cidade do Saber (TCS) - Foto: Juliano Sarraf/PMC

O Teatro Cidade do Saber (TCS), localizado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi palco da posse de 300 pais como Embaixadores da Alfabetização, nesta terça-feira, 4. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), a iniciativa reforçou a parceria entre escola e família, valorizou as práticas pedagógicas da rede de ensino e ampliou a participação dos responsáveis no processo de aprendizagem dos estudantes.

Representando os familiares empossados, Maria de Fátima Silva, 43 anos, moradora do Bairro Novo e mãe das estudantes Mariana Silva, de 8 anos, e Clara Beatriz, de 10 anos, destacou a emoção de assumir a missão de Guardiã da Alfabetização.

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"Quero estar ainda mais presente na vida escolar das minhas filhas, incentivando a leitura, acompanhando cada conquista, além de servir como exemplo para que outras mães e pais atuem na educação dos seus tesouros. Romper aquilo de que obrigação de ensinar é da escola", enfatizou.

300 pais foram empossados como Embaixadores da Alfabetização
300 pais foram empossados como Embaixadores da Alfabetização - Foto: Juliano Sarraf/PMC

A cerimônia também contou com a participação do presidente da Associação Bem Comum, Veveu Arruda. A organização atua nacionalmente no apoio à implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização na idade certa, em regime de colaboração com estados e municípios brasileiros. Arruda explicou que a experiência desenvolvida em diversas redes de ensino comprova a importância da integração entre poder público, escolas e famílias.

"Os melhores resultados na alfabetização surgem quando essa responsabilidade é compartilhada. Camaçari demonstra e reafirma que, quando existe compromisso coletivo, é possível transformar indicadores em oportunidades reais para milhares de crianças", disse.

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Para o titular da Seduc, Márcio Neves, a mobilização das famílias representa um passo importante para consolidar uma das principais metas da política educacional do município.

"Nosso compromisso é garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas na idade certa, ou seja, que saibam ler e escrever até o final do 2º ano do ensino fundamental. Esse é um direito fundamental e a participação das famílias fortalece esse processo, tornando a aprendizagem mais significativa e efetiva", ressaltou.

Conforme dados do Indicador de Criança Alfabetizada (ICA) de 2025, Camaçari elevou o índice de alfabetização de 36%, em 2024, para 49%, superando a meta de 48% estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o prefeito da cidade, Luiz Caetano, “o resultado que obtivemos junto ao MEC mostra que quando escola, educadores e famílias caminham juntos, conseguimos transformar a realidade das nossas crianças. Uma criança bem alfabetizada tem maiores chances de um futuro promissor".

Já a diretora pedagógica da rede municipal, Alexandra Pereira, reforçou sobre a atuação dos pais como verdadeiros guardiões. "É um compromisso coletivo. Quando a família participa ativamente da rotina escolar, acompanha o desenvolvimento das crianças e estabelece uma relação próxima com a escola, os resultados aparecem", disse.

Programa Embaixadores da Alfabetização

No Programa Embaixadores da Alfabetização, os familiares assumem o compromisso de atuar como parceiros permanentes da escola, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem dentro e fora da sala de aula e contribuindo diretamente para o avanço da alfabetização na rede pública municipal de ensino.

A atuação envolve incentivar a leitura no dia a dia, promover atividades que despertem o interesse pela linguagem, estabelecer uma rotina de estudos em casa, acompanhar as tarefas escolares e manter diálogo constante com os educadores e outros pais. A iniciativa amplia o protagonismo das famílias e reforça que a alfabetização é uma responsabilidade compartilhada entre escola, comunidade e responsáveis.

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