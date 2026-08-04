Expansão de creches beneficia crianças e famílias no interior da Bahia

Encontrar um local seguro para deixar os filhos durante o expediente ainda é um desafio para muitas famílias do interior da Bahia. A ampliação da oferta de creches em diferentes municípios tem contribuído para mudar essa realidade, oferecendo um ambiente voltado ao desenvolvimento infantil, com acompanhamento pedagógico, alimentação adequada e acolhimento nos primeiros anos de vida.

Além de estimular o aprendizado desde a primeira infância, as novas unidades também têm permitido que pais e responsáveis retornem ao mercado de trabalho ou mantenham suas atividades profissionais com mais tranquilidade, sabendo que as crianças permanecem em um espaço preparado para atender às necessidades dessa faixa etária.

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No município de Sítio do Quinto, no nordeste baiano, a Creche Municipal Santo Antônio atende cerca de 170 crianças de até 3 anos em período integral. A unidade, que recebeu investimento total de R$4,5 milhões, sendo R$ 4,4 milhões provenientes do Governo da Bahia e R$ 90 mil de contrapartida do município, oferece atividades pedagógicas, alimentação e acompanhamento diário, tornando-se parte da rotina de dezenas de famílias da cidade.

Mãe de Maria Liz, de 3 anos, Miriam Vieira percebeu mudanças no desenvolvimento da filha após o ingresso na creche. "Minha filha sempre gostou de falar, mas ela não pronunciava bem as sílabas. Com o decorrer do tempo na creche, ela começou a falar melhor e hoje sabe contar até histórias", relata.

Para muitas famílias, o impacto vai além do desenvolvimento das crianças. A existência de uma creche em tempo integral também representa mais segurança para quem precisa trabalhar. Jeniclésia Oliveira, mãe de Theo, de 2 anos, conta que a unidade foi essencial para que pudesse retomar a rotina profissional.

"Sempre que venho buscar meu filho ele está direitinho, bem cuidado. Muitas vezes eu encontro almoçando, sempre com comida de qualidade", afirma.

A realidade é semelhante para Iara Oliveira, mãe de Noah, de apenas um ano. "Ele adora vir para a creche. Quando chega aqui, corre para os braços da professora. Sem essa estrutura, tudo seria mais complicado, pois ele não teria o apoio necessário para a idade dele", diz.

Especialistas em educação destacam que o acesso à creche nos primeiros anos de vida contribui para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e social das crianças, além de favorecer a construção das primeiras relações de convivência e estimular a autonomia.

Na Bahia, o fortalecimento da educação infantil tem ocorrido por meio de ações de cooperação entre diferentes esferas da administração pública, viabilizando a construção de novas unidades, aquisição de equipamentos e melhoria da infraestrutura escolar em municípios do interior.

A expansão dessas estruturas voltadas à educação básica inclui a implantação de creches, aquisição de mobiliário e adequações de unidades já existentes. O avanço representa um suporte direto para milhares de famílias que dependem da rede pública para conciliar trabalho, renda e o cuidado com os filhos desde os primeiros anos de vida.