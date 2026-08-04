Projeto usa telejornal para incentivar leitura e escrita na EJA

Produzir notícias, assumir a bancada de um telejornal e descobrir que nunca é tarde para aprender. Foi essa a experiência vivida por dez estudantes do Projeto de Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI), em Gandu, município do Baixo Sul da Bahia, durante uma atividade que utilizou o jornalismo como ferramenta de aprendizagem.

A proposta foi desenvolvida pela professora Joelma Cardoso, de 40 anos, que adaptou uma casa desocupada para funcionar como espaço de aula em uma comunidade da zona ruralsem unidade escolar. No local, a criatividade se tornou aliada do ensino para aproximar os estudantes da leitura, da escrita e da comunicação.

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Além de encenar um telejornal, os alunos participaram da produção de notícias, entrevistas e relatos inspirados na realidade da comunidade. A atividade buscou estimular o pensamento crítico, a oralidade, o trabalho em equipe e o protagonismo dos participantes.

"O Projeto Jornal do EPJAI representa muito mais do que a produção de um jornal. Ele é uma ferramenta de aprendizagem que fortalece a leitura, a escrita, a comunicação e o pensamento crítico dos nossos estudantes", afirma Joelma.

Segundo a educadora, a maior parte da turma é formada por idosos e pessoas que não tiveram acesso à escola durante a infância devido às dificuldades enfrentadas ao longo da vida. No início, a insegurança foi um dos principais obstáculos.

"No início acharam que não eram capazes, mas, com uma boa conversa e incentivo, perceberam que são capazes de ir muito além."

Para Joelma, trabalhar com notícias e acontecimentos da comunidade torna o aprendizado mais significativo e permite que os estudantes reconheçam o valor de suas próprias histórias.

"O jornal fortalece a leitura, a escrita, a oralidade e o pensamento crítico, ao mesmo tempo em que valoriza as vivências e os saberes de jovens, adultos e idosos", destaca.

Durante a atividade, os estudantes produziram notícias, desenvolveram habilidades de comunicação e trabalho em equipe - Foto: (Arquivo pessoal)

Entre os participantes está a aposentada Vera Tadana da Silva , que conta ter redescoberto o prazer pelos estudos durante as aulas.

"Foi muito legal. Tive mais um aprendizado. Aprendi sobre o tempo, sobre saúde e sobre o desenvolvimento. Tem sido tudo para mim. Eu não tinha mais vontade de estudar, mas voltei a estudar sempre vendo as aulas da professora Joelma, que incentiva seus alunos de forma criativa e dinâmica, com muito amor e carinho."

Ela afirma que a metodologia adotada pela professora foi decisiva para mudar sua relação com a escola.

"Eu não tinha vontade de estudar, mas as aulas da professora me fizeram gostar das aulas novamente."

O principal objetivo da iniciativa, segundo Joelma, é fazer com que os estudantes sejam protagonistas da própria aprendizagem, mostrando que suas vivências também produzem conhecimento.

"Acreditamos que a educação transforma vidas, e o Jornal do EPJAI mostra que nunca é tarde para aprender, comunicar e fazer a diferença na sociedade", conclui.