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Salvador recebe curso grátis de escrita e rima; veja como se inscrever

As aulas acontecem entre 6 de agosto e 12 de setembro

Luiza Nascimento
Por
Jovens participam e acompanham batalhas de rima.
Jovens participam e acompanham batalhas de rima. - Foto: Uendel Galter /Agencia A Tarde

Um curso gratuito de escrita criativa e rima está com vagas abertas até esta terça-feira, 4. O Aruanda nas Escolas acontecerá no Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro Liberdade, em Salvador, entre 6 de agosto e 12 de setembro.

Durante o período, serão quatro aulas e uma culminância, destinadas a adolescentes do ensino médio.

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O curso visa utilizar o hip-hop, a poesia falada e a cultura periférica como instrumentos pedagógicos de conhecimento.

Como participar?

Adolescentes de 14 a 18 anos, prioritariamente estudantes do Colégio Estadual Duque de Caxias, podem participar mediante inscrição através deste formulário.

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Confira a programação

O plano prevê quatro encontros com os temas:

  • Identidade e Introdução à Rima
  • Leitura de Mundo e Crítica Social
  • Estruturação e Construção da Poesia
  • Performance e Expressão Corporal

Aruanda nas escolas é uma iniciativa do Aruanda Arena em colaboração com o Bahia Pela Paz, que visa realizar uma jornada formativa para os jovens.

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Tags

Educação Hip Hop juventude Liberdade poesia

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