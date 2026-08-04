EDUCAÇÃO
Salvador recebe curso grátis de escrita e rima; veja como se inscrever
As aulas acontecem entre 6 de agosto e 12 de setembro
Um curso gratuito de escrita criativa e rima está com vagas abertas até esta terça-feira, 4. O Aruanda nas Escolas acontecerá no Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro Liberdade, em Salvador, entre 6 de agosto e 12 de setembro.
Durante o período, serão quatro aulas e uma culminância, destinadas a adolescentes do ensino médio.
O curso visa utilizar o hip-hop, a poesia falada e a cultura periférica como instrumentos pedagógicos de conhecimento.
Como participar?
Adolescentes de 14 a 18 anos, prioritariamente estudantes do Colégio Estadual Duque de Caxias, podem participar mediante inscrição através deste formulário.
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Confira a programação
O plano prevê quatro encontros com os temas:
- Identidade e Introdução à Rima
- Leitura de Mundo e Crítica Social
- Estruturação e Construção da Poesia
- Performance e Expressão Corporal
Aruanda nas escolas é uma iniciativa do Aruanda Arena em colaboração com o Bahia Pela Paz, que visa realizar uma jornada formativa para os jovens.