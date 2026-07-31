Estudantes baianos desenvolvem plataforma para consulta de TCCs

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Um projeto desenvolvido por estudantes do curso técnico de Redes de Computadores do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Isaías Alves ganhou destaque em um dos maiores eventos de tecnologia do país, realizado em Florianópolis (SC). A iniciativa apresenta uma plataforma digital voltada ao armazenamento e à divulgação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), ampliando o acesso à produção acadêmica da educação profissional.

Batizado de "Desenvolvimento de um portfólio digital para o armazenamento e divulgação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs)", o projeto propõe um repositório virtual para organizar, preservar e disponibilizar pesquisas desenvolvidas por estudantes, facilitando a consulta e incentivando novas produções.

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Representaram a instituição os estudantes Emily da Silva Oliveira, Nathália Serra Paixão e Pedro Arcanjo Santana, orientados pelo professor Ângelo Dantas de Oliveira e acompanhados pelo professor Italo Gabriel da Cunha Santos. A fase de desenvolvimento também contou com a participação do estudante José Gabriel Pereira de Jesus.

Segundo o professor Ângelo Dantas, a ideia surgiu a partir da percepção dos próprios alunos sobre a falta de um ambiente digital que reunisse os trabalhos produzidos na escola.

"A curiosidade e o olhar deles deram origem a um projeto de pesquisa que resultou na criação de uma plataforma virtual capaz de reunir essas produções e permitir que elas possam ser acessadas por qualquer pessoa, fortalecendo a circulação do conhecimento."

Além de apresentar a solução tecnológica, os estudantes participaram de trilhas de conhecimento, mentorias e workshops, ampliando o contato com profissionais e pesquisadores da área.

Para o professor, a experiência reforça o potencial da educação técnica na formação de jovens inovadores.

"Fica para a nossa rede estadual de ensino a lição de que esses estudantes têm um grande potencial e precisam ser, cada vez mais, incentivados e desafiados a transformar sua criatividade em iniciativas de impacto social", ressaltou.

O estudante Pedro Arcanjo destacou que a participação no encontro foi um importante passo para sua formação acadêmica e profissional.

"Foi uma experiência extremamente enriquecedora, porque tivemos acesso a trilhas de conhecimento, mentorias e workshops, além da oportunidade de apresentar o nosso projeto para profissionais da área."

Ele explicou que o repositório foi criado para suprir a inexistência de um sistema que centralizasse os TCCs da instituição.

"Nosso objetivo é permitir que outros estudantes encontrem inspiração em trabalhos anteriores e dar mais transparência à produção acadêmica da escola", afirmou.