Estudantes de Feira de Santana disputam II edição da Copa Edu

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A II edição da Copa Edu, iniciativa que integra esporte e educação como ferramentas de desenvolvimento integral dos estudantes da rede municipal de ensino de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, começa na próxima segunda-feira, 3. Com o tema “Copa Edu: Princesa do Sertão, nosso território, nossos talentos”, a competição reunirá alunos de 11 a 16 anos, matriculados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A abertura oficial será realizada nesta sexta-feira, 31, às 14h30, no ginásio do Centro de Educação Inclusiva (CEI), marcando o início de uma programação que envolverá escolas de toda a rede municipal.

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Ao longo da competição, os estudantes disputarão provas de:

futsal;

basquete;

baleado;

voleibol;

handebol,

xadrez;

dominó.

“A educação também se constrói por meio do esporte. A Copa Edu representa um espaço de aprendizagem, integração e cidadania, onde nossos estudantes desenvolvem competências importantes para a vida, fortalecem vínculos com a escola e têm seus talentos valorizados”, destacou o secretário municipal de Educação, Pablo Roberto.

A cerimônia de encerramento e premiação está prevista para o dia 19 de agosto, às 14h30, quando serão reconhecidos o desempenho das equipes, a dedicação dos estudantes e o espírito esportivo demonstrado ao longo da competição.