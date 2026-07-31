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Estudantes de Feira de Santana disputam II edição da Copa Edu

Alunos da rede municipal disputarão sete modalidades esportivas

Redação
Por Redação
Estudantes de Feira de Santana disputam II edição da Copa Edu
Estudantes de Feira de Santana disputam II edição da Copa Edu - Foto: Ascom/Seduc Feira de Santana

A II edição da Copa Edu, iniciativa que integra esporte e educação como ferramentas de desenvolvimento integral dos estudantes da rede municipal de ensino de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, começa na próxima segunda-feira, 3. Com o tema “Copa Edu: Princesa do Sertão, nosso território, nossos talentos”, a competição reunirá alunos de 11 a 16 anos, matriculados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A abertura oficial será realizada nesta sexta-feira, 31, às 14h30, no ginásio do Centro de Educação Inclusiva (CEI), marcando o início de uma programação que envolverá escolas de toda a rede municipal.

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Ao longo da competição, os estudantes disputarão provas de:

  • futsal;
  • basquete;
  • baleado;
  • voleibol;
  • handebol,
  • xadrez;
  • dominó.

“A educação também se constrói por meio do esporte. A Copa Edu representa um espaço de aprendizagem, integração e cidadania, onde nossos estudantes desenvolvem competências importantes para a vida, fortalecem vínculos com a escola e têm seus talentos valorizados”, destacou o secretário municipal de Educação, Pablo Roberto.

A cerimônia de encerramento e premiação está prevista para o dia 19 de agosto, às 14h30, quando serão reconhecidos o desempenho das equipes, a dedicação dos estudantes e o espírito esportivo demonstrado ao longo da competição.

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Bahia Educação feira de santana

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