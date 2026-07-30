Lauro de Freitas mantém serviços essenciais durante feriado

O funcionamento dos serviços públicos terá mudanças nesta sexta-feira, 31, em razão do feriado municipal pelo aniversário de 64 anos de emancipação de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Enquanto parte das repartições ficará fechada, serviços considerados essenciais terão atendimento mantido.

Na área da saúde, estarão em funcionamento a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itinga e os Prontos Atendimentos (PAs) de Areia Branca e Nelson Barros. As equipes atuarão durante o feriado para garantir assistência em situações de urgência.

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A Guarda Municipal funcionará 24 horas, assim como a Defesa Civil, que estará em regime de plantão. Os atendimentos podem ser solicitados pelos números 199 e (71) 3288-8628.

Nas praias, os salva-vidas estarão de prontidão das 8h às 17h. A coleta de lixo domiciliar também será realizada normalmente, com equipes atuando nos períodos diurno e noturno. Durante o dia, o serviço começa às 7h; à noite, a partir das 19h.

Moradores também poderão acionar o Disk Segurança e Ordem Pública, pelo número 153, e o WhatsApp do Centro Integrado de Operações (CIOP), no (71) 3289-5427. Para denúncias relacionadas à poluição sonora e à fiscalização ambiental, está disponível o telefone (71) 3369-1741.

Em casos de crimes graves, violência armada ou emergências médicas, a orientação é acionar a Polícia Militar, pelo 190, ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo 192.

A alteração no funcionamento dos órgãos municipais está prevista no Decreto Municipal nº 5.434, de 13 de janeiro de 2025, republicado no Diário Oficial do Município em fevereiro do mesmo ano.

Data religiosa

O feriado de 31 de julho também coincide com o Dia de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. A data tem significado religioso para o município, que tem Santo Amaro de Ipitanga como padroeiro e Santo Inácio de Loyola como co-padroeiro.