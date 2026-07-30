Filmes ajudam estudantes a ampliar repertório para vestibular

Os candidatos ao vestibular 2027 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) já podem conhecer os filmes que estarão entre as obras cobradas no processo seletivo. A seleção reúne produções de diferentes formatos e gêneros, com propostas que envolvem temas sociais, culturais e ambientais.

As obras escolhidas são:

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o documentário "O Sal da Terra", dirigido por Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders;

dirigido por Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders; a comédia brasileira “Saneamento básico, o filme”, dirigida por Jorge Furtado;

dirigida por Jorge Furtado; o curta-metragem “Recife frio” , dirigido por Kleber Mendonça Filho.



A seleção faz parte do projeto “Cinema: eis a questão”, realizado pelo Janela Indiscreta Cinema e Audiovisual. A iniciativa utiliza o cinema como ferramenta para ampliar o repertório dos estudantes e estimular a reflexão crítica durante a preparação para o vestibular.

Com 1h50 de duração, “O Sal da Terra”, lançado em 2014, acompanha o fotógrafo Sebastião Salgado em diferentes partes do mundo. O documentário aborda registros de conflitos, crises humanitárias e paisagens naturais, além de apresentar aspectos da trajetória do fotógrafo.

Já “Saneamento básico, o filme”, de 2007, apresenta, com humor, a história de uma comunidade que precisa construir uma fossa, mas encontra dificuldades para conseguir recursos. Diante do problema, os moradores decidem produzir um filme para tentar viabilizar o financiamento da obra.

Com 25 minutos, “Recife frio”, de 2009, imagina uma mudança climática inusitada na capital pernambucana. A cidade passa a enfrentar temperaturas baixas, chuvas frequentes e até a presença de pinguins, criando uma narrativa que mistura humor e crítica social.

Os três títulos estão disponíveis gratuitamente em plataformas digitais. “O Sal da Terra” pode ser assistido pela Tela Brasil, enquanto “Saneamento básico, o filme” e “Recife frio” estão disponíveis no Itaú Cultural Play, mediante cadastro.

Além de fazer parte da preparação para as provas, a lista de filmes amplia o contato dos estudantes com diferentes linguagens e temas, destacando a importância do repertório cultural para a formação acadêmica.

As inscrições para o vestibular 2027 da UESB serão abertas na próxima segunda-feira, 3. As provas estão previstas para os dias 22 e 23 de novembro, nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia.