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Alagoinhas lança projeto escolas verdes de sustentabilidade

Iniciativa promove práticas ambientais e atividades sustentáveis entre estudantes

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Estudantes participam do lançamento do projeto Escolas Verdes
Estudantes participam do lançamento do projeto Escolas Verdes - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Alagoinhas

A educação ambiental passou a integrar de forma permanente a rotina de estudantes da rede municipal de Alagoinhas, no Nordeste baiano, com o lançamento do projeto Escolas Verdes. A iniciativa foi apresentada na quarta-feira, 29, na Escola Municipal Murilo Cavalcanti, com o tema “Sustentabilidade, Reciclagem e Cidadania Ambiental”.

A proposta busca aproximar os alunos de práticas sustentáveis por meio de atividades incorporadas ao cotidiano pedagógico e à educação em tempo integral. Entre as ações previstas estão oficinas de horta agroecológica, reutilização de materiais recicláveis, produção de artesanato sustentável, rodas de conversa e orientações sobre reciclagem.

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Durante o lançamento, uma horta agroecológica foi inaugurada na unidade escolar. A programação também contou com apresentações da fanfarra e uma homenagem a trabalhadores envolvidos na coleta de materiais recicláveis e na limpeza urbana.

Segundo a diretora pedagógica Queila Oliveira, a iniciativa amplia as possibilidades de aprendizagem. “A iniciativa integra a parte diversificada do currículo e fortalece a educação integral nas dimensões emocional, social, cognitiva e física dos estudantes, aliando o aprendizado à valorização do meio ambiente”, explicou.

Alagoinhas Lança "Escolas Verdes" para Incentivar Reciclagem e Sustentabilidade de Forma Permanente
Alagoinhas Lança "Escolas Verdes" para Incentivar Reciclagem e Sustentabilidade de Forma Permanente - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Alagoinhas

A técnica ambiental Giovana Oliveira destacou a importância de estimular hábitos sustentáveis desde os primeiros anos. “Inserir a sustentabilidade no cotidiano escolar desde cedo é fundamental. Ao fazer parte do currículo, conseguimos construir um futuro mais próspero e consciente”, afirmou.

Para a professora Fernanda Paranhos, as atividades também contribuem para o desenvolvimento de novas habilidades. “Além de desenvolver habilidades manuais, o projeto estimula o conhecimento ambiental e incentiva hábitos mais saudáveis nos estudantes”, disse.

A participação de profissionais da área de reciclagem também faz parte da proposta. Para o engenheiro ambiental Jônatas Borges, o contato com conhecimentos técnicos pode contribuir para a formação dos alunos. “Nosso objetivo é compartilhar o conhecimento técnico da equipe para semear a consciência ambiental nos estudantes, formando cidadãos mais preparados para o futuro”, afirmou.

A iniciativa também valorizou os profissionais que atuam diretamente na limpeza e no manejo de resíduos. Homenageada durante o evento, a gari Maria Bispo falou sobre o significado do trabalho. “Tenho muito orgulho do meu trabalho e de vestir essa farda. Foi através desse serviço que paguei a faculdade do meu filho, meus próprios estudos e construí uma vida melhor”, relatou.

Entre os estudantes, a novidade foi recebida com entusiasmo. Yasmin Ágatha, de 13 anos, destacou o aprendizado proporcionado pela iniciativa. “Aprendemos coisas que vamos levar para a vida toda. Quero ajudar a cuidar da horta da escola e incentivar todo mundo a proteger o meio ambiente”, ressaltou.

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