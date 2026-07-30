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Programa tem vagas gratuitas para alfabetização de pessoas em Salvador

A estratégia é voltada para jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação

Luiza Nascimento
Por
Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs.
Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs. - Foto: Divulgação

Pessoas que desejam aprender a ler e escrever em Salvador, podem se inscrever gratuitamente no Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs. As inscrições podem ser feitas até agosto através deste link, ou presencialmente nas unidades participantes, que no caso da capital baiana é a Estácio Gilberto Gil, no Stiep.

A estratégia é voltada para jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação no tempo regular ou que enfrentam dificuldades de leitura e escrita. A ação é focada em situações do dia a dia dos alunos e visa que o conhecimento adquirido seja aplicado na prática, promovendo autonomia e melhores condições de vida.

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Parceria da Estácio e Wyden, o programa também conta agora com a colaboração do Instituto Equatorial iniciativa social do Grupo Equatorial. A iniciativa reúne cerca de 100 integrantes, entre coordenadores, professores e monitores, estudantes dos cursos de licenciatura das instituições parceiras e já beneficiou mais de 2 mil pessoas entre 30 e 70 anos.

Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs.
Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs. - Foto: Divulgação

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O analfabetismo segue sendo um desafio no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2023, do IBGE, indicam que o país ainda possui 9,3 milhões de pessoas analfabetas, sendo 8,3 milhões com mais de 40 anos.

O problema é mais acentuado nas regiões Norte e Nordeste e impacta, sobretudo, mulheres negras, pardas e moradores de áreas rurais.

Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs.
Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs. - Foto: Divulgação
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Bahia Curso gratuito Educação Estácio Inclusão social

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