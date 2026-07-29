Universidades têm até sábado para pedir implantação de cuidotecas

Universidades federais de todo o país têm até o próximo sábado, 1º para se inscrever na Chamada Estratégica UniCuidotecas, iniciativa que vai selecionar até 50 instituições para implantar espaços de acolhimento destinados a crianças de 3 a 12 anos. O objetivo é oferecer suporte gratuito a estudantes, servidores e trabalhadores terceirizados que estudam ou trabalham no período noturno.

As cuidotecas funcionarão como ambientes seguros, acessíveis e preparados para receber as crianças enquanto seus responsáveis permanecem em atividades acadêmicas ou profissionais no campus. O atendimento poderá ser realizado também aos fins de semana, feriados e durante as férias escolares, conforme a organização de cada instituição.

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As propostas devem ser enviadas exclusivamente por meio eletrônico ao Ministério da Educação (MEC), através do email [email protected]. Universidades com mais de um campus deverão indicar apenas uma unidade para receber o projeto, priorizando o local com maior demanda.

Para participar da seleção, as instituições precisam apresentar plano de trabalho, termo de compromisso assinado pela reitoria, plantas arquitetônicas e registros fotográficos do espaço, além de documentos que comprovem o número de estudantes e servidores com atividades no turno da noite.

Cada cuidoteca terá capacidade para atender até 40 crianças simultaneamente. As universidades selecionadas receberão recursos federais para a implantação do espaço e para o custeio das atividades durante os primeiros 12 meses. Como contrapartida, caberá às instituições disponibilizar um espaço físico adequado para a instalação da unidade.

Os recursos poderão ser destinados à compra de mobiliário infantil, equipamentos de acessibilidade e segurança, materiais pedagógicos e lúdicos, além da contratação de profissionais, como coordenadores, pedagogos e agentes de cuidados. Também poderão ser utilizados para despesas com alimentação, limpeza e manutenção dos espaços.

A iniciativa é desenvolvida pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e integra o Plano Nacional de Cuidados, com foco na ampliação das condições de permanência de estudantes e trabalhadores, especialmente mulheres, no ensino superior.