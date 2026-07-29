Alunos de Feira terão reforço escolar aos sábados a partir de agosto

Estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, passarão a contar com atendimento pedagógico aos sábados como parte das ações de recomposição das aprendizagens. A iniciativa, denominada Sabadou, integra o Pacto Feira pela Alfabetização e prevê o funcionamento de unidades escolares entre os dias 15 de agosto e 26 de setembro.

A medida tem como objetivo fortalecer o processo de alfabetização e desenvolver habilidades em Língua Portuguesa, Leitura e Matemática. O atendimento será direcionado aos estudantes identificados por meio das avaliações formativas do Sistema de Avaliação Educar pra Valer (SAEV), permitindo intervenções pedagógicas de acordo com as necessidades de aprendizagem de cada grupo.

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Segundo o secretário municipal de Educação, Pablo Roberto, a proposta busca ampliar o apoio aos estudantes que apresentam maiores dificuldades. "Estamos publicando uma portaria que permitirá iniciar, já em agosto, uma grande ação de recomposição de aprendizagens em nossa rede municipal. As escolas estarão abertas aos sábados para acolher estudantes que precisam de um acompanhamento pedagógico mais intensivo, dentro das ações do Pacto Feira pela Alfabetização", afirmou.

A Secretaria Municipal de Educação definirá as escolas participantes, a organização das turmas e os horários de funcionamento. A seleção dos estudantes será baseada nos diagnósticos pedagógicos obtidos nas avaliações aplicadas pela rede.

A iniciativa também contará com a participação voluntária de professores efetivos e contratados em regime REDA que tenham disponibilidade para atuar aos sábados e experiência em alfabetização e recomposição de aprendizagens. As inscrições para os docentes foram abertas nesta quarta-feira, 29, e os profissionais selecionados receberão adicional por turno efetivamente trabalhado, conforme previsto na portaria.

De acordo com a secretaria, a ação está alinhada às diretrizes do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, do Ministério da Educação, e às metas do Selo Unicef. A expectativa é ampliar as estratégias de acompanhamento pedagógico e contribuir para a melhoria dos indicadores de alfabetização e do desempenho dos estudantes da rede municipal.