Acidentes deixam cinco mortos na região de Feira de Santana

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Entre o domingo, 26 e a segunda-feira, 27, cinco pessoas morreram e três ficaram feridas em acidentes ocorridos em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, e outras cidades da região.

A morte mais recente foi do motoqueiro Bartolomeu Pereira da Conceição, de 59 anos, que se envolveu em um acidente com uma retroescavadeira, na manhã da segunda-feira, em Conceição do Coité, no trecho da BA-409, sentido Serrinha.

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Segundo informações dos agentes da Brigada Voluntária Águia Resgate, na hora da colisão, a máquina fazia serviços de reforma na pista. O motorista da retroescavadeira não ficou ferido. A Polícia Civil apura o caso.

Outros acidentes

O domingo foi marcado por um acidente com vítima fatal na BR-324, em Feira de Santana. A ocorrência foi registrada na altura do km 4, nas imediações da passarela do Conjunto Viveiros, onde um motociclista morreu após um acidente.

As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para o Instituto Médico Legal (IML), e a identidade do homem não havia sido informada.

No trecho da BA-120 que liga Conceição do Coité a Riachão do Jacuípe, um jovem de 19 anos ficou ferido após perder o controle do carro e capotar.

Duas equipes do Águia Resgate foram deslocadas para atender a ocorrência e encontraram o motorista fora do automóvel. Apesar de estar consciente e orientado, ele apresentava suspeita de lesão na coluna cervical.

Depois de receber os primeiros socorros, foi encaminhado ao Hospital Português, em Conceição do Coité, para avaliação médica. O que provocou o capotamento ainda será investigado.

Outra tragédia foi registrada na madrugada desta segunda-feira, na BR-101, em Conceição da Feira. Marcos de Souza Santos, de 47 anos, morreu após o veículo em que estava bater na lateral de uma carreta, no km 189 da rodovia.

Ele viajava como passageiro enquanto retornava de Porto Seguro para Camaçari junto com o motorista, após realizarem um serviço de manutenção de elevadores. Conforme informações da PRF, a suspeita é de que o condutor tenha cochilado, fazendo o carro invadir a contramão e atingir a carreta. Marcos morreu no local.

O motorista sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi liberado. Já o caminhoneiro permanece internado, com quadro considerado estável. A dinâmica do acidente segue sob investigação.

Também na manhã desta segunda-feira, um acidente na BA-233 terminou com a morte de um casal no povoado de Baixa Preta, zona rural de Sátiro Dias.

As vítimas foram identificadas como Domingos Araújo dos Santos, de 52 anos, e Maria Neide dos Santos, de 48. Segundo a Polícia Civil, Domingos pilotava a motocicleta quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e o veículo caiu em um barranco às margens da rodovia.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram a perícia e providenciaram a remoção dos corpos. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades. As informações são do G1.