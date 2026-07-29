UNEB abre vagas remanescentes para graduação em Lauro de Freitas

Siga o A TARDE no Google

Moradores de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), já podem se inscrever no Processo Seletivo Especial (PSE) de Vagas Remanescentes 2026 da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A seleção oferece oportunidades para cursos de graduação presenciais e a distância, com inscrições abertas até o dia 2 de agosto.

As vagas são destinadas aos cursos de Administração (Bacharelado) e Pedagogia (Licenciatura), na modalidade presencial, além de Música (Licenciatura) e Educação Inclusiva (Licenciatura), ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Os candidatos podem consultar o edital para verificar a documentação exigida, os critérios de participação, o cronograma e as demais orientações do processo seletivo.

A oferta é resultado da parceria entre a UNEB e o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Lauro de Freitas, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa busca ampliar o acesso ao ensino superior público e gratuito, oferecendo novas oportunidades de formação para jovens e adultos do município.

Ao todo, o edital disponibiliza para Lauro de Freitas;

9 vagas para Administração,

5 para Pedagogia,

4 para Música

1 para Educação Inclusiva.

As oportunidades contemplam ampla concorrência, reserva de vagas por cotas e ações afirmativas previstas pela universidade. As atividades presenciais serão realizadas no Polo UAB de Lauro de Freitas, localizado no bairro de Itinga.

O coordenador do Polo UAB de Lauro de Freitas, Thiago Brandão, destacou a importância da retomada das atividades da unidade. "Após alguns anos com o Polo UAB desativado, esta gestão passa a oferecer à população a oportunidade de ingressar em cursos de graduação gratuitos por meio de uma parceria sólida entre o Poder Executivo e a UNEB. Posso afirmar que o acesso ao ensino superior transforma vidas, amplia perspectivas profissionais e contribui diretamente para o desenvolvimento social e econômico do município", afirmou.

Podem participar do processo seletivo candidatos que já concluíram o Ensino Médio e atendam aos critérios estabelecidos no Edital nº 067/2026. A classificação será feita com base na análise do desempenho escolar, conforme as regras previstas no edital.

O cronograma da seleção e as demais orientações podem ser consultadas no site ou através do email [email protected].