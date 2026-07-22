Sudesb abre licitação para reforma do Ginásio de Lauro de Freitas

O Governo da Bahia iniciou o processo para a reforma do Ginásio de Esportes de Lauro de Freitas, localizado na Região Metropolitana de Salvador. A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), publicou o aviso de licitação que definirá a empresa responsável pela execução da obra.

As propostas serão abertas no dia 6 de agosto, às 10h, em sessão eletrônica realizada pelo sistema Licitações-e2, do Banco do Brasil, sob o número 1097061. A concorrência é destinada a empresas especializadas em engenharia civil que atendam às exigências previstas no edital.

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Projeto é fruto de convênio entre Estado e União



A reforma faz parte do Contrato de Repasse nº 957839/2024, firmado em maio de 2024 entre o Governo da Bahia e a União, por intermédio do Ministério do Esporte, com acompanhamento da Caixa Econômica Federal.

O convênio foi celebrado com valor global de R$ 536,2 mil, sendo R$ 525,2 mil provenientes de recursos federais e R$ 11 mil correspondentes à contrapartida estadual.

No ano seguinte, a Sudesb passou a integrar oficialmente o contrato como unidade executora. Desde então, a autarquia assumiu a responsabilidade pela condução técnica e administrativa do projeto, incluindo a elaboração da licitação e o acompanhamento da execução da futura obra.



Projeto também avançou em reuniões em Brasília

Além das etapas administrativas, a recuperação do equipamento esportivo também esteve entre os temas discutidos em reuniões realizadas em Brasília ao longo de 2025.

Representantes políticos e integrantes da administração municipal de Lauro de Freitas se reuniram com membros da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Esporte para acompanhar o andamento do projeto e buscar novos investimentos destinados ao esporte no município.

Entre as pautas debatidas estiveram a requalificação do ginásio, o fortalecimento de projetos esportivos e a inclusão de Lauro de Freitas em programas federais voltados à construção e recuperação de equipamentos públicos. Essas articulações ocorreram após a assinatura do contrato de repasse e tiveram como objetivo garantir o avanço da iniciativa e ampliar os investimentos na cidade.



Ginásio do Centro e Arena de Esportes são projetos distintos

O equipamento contemplado pela licitação está localizado na Rua Euvaldo Santos Leite, na região central de Lauro de Freitas. O ginásio é utilizado para competições, treinamentos, projetos sociais e atividades promovidas pela administração municipal, além de sediar eventos de modalidades como karatê e kickboxing e ações de caráter administrativo e cultural.

A Sudesb destaca que a obra não deve ser confundida com a intervenção prevista para a Arena de Esportes da Bahia, também localizada em Lauro de Freitas, mas na região de Ipitanga.

Embora ambos os espaços recebam atividades esportivas e contem com participação do Governo do Estado, tratam-se de equipamentos distintos, vinculados a contratos independentes.

No caso da Arena de Esportes da Bahia, o projeto prevê intervenções no ginásio, no prédio administrativo, na piscina e nas áreas externas, além da construção de uma quadra de beach soccer e de um campo com gramado sintético.

O investimento estimado para a reforma da Arena é de aproximadamente R$ 11,3 milhões, valor significativamente superior ao contrato de repasse destinado à requalificação do Ginásio de Esportes do Centro de Lauro de Freitas.