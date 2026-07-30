TCE lança jogo educativo "Conta Comigo!" na Gamepólitan 2026

Um jogo educativo vai levar temas como fiscalização de recursos públicos, transparência e cidadania para o universo dos games durante o Gamepólitan 2026, realizado de 31 de julho a 2 de agosto, no Parque de Exposições de Salvador, em Itapuã. A atração foi desenvolvida para apresentar de forma interativa conceitos relacionados ao controle externo.

Nomeado de “Conta Comigo!”, o jogo funciona como um quiz em que os participantes respondem a perguntas enquanto aprendem sobre o funcionamento dos Tribunais de Contas e a importância do acompanhamento da aplicação dos recursos públicos.

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A experiência poderá ser realizada no estande do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), localizado no 3º pavilhão do evento, na área Indie Alley. A proposta utiliza elementos de gamificação para tornar o conteúdo mais acessível e estimular a participação do público.

Além dos temas relacionados à administração pública e à transparência, o quiz reúne perguntas sobre cultura baiana, literatura, culinária regional e personalidades brasileiras. A variedade de assuntos amplia a experiência e combina educação cidadã com conhecimentos gerais.

A iniciativa busca aproximar a população de temas ligados ao funcionamento do poder público por meio de uma linguagem associada ao entretenimento digital. Ao transformar informações sobre fiscalização e controle externo em uma atividade participativa, o jogo também estimula a reflexão sobre o papel da sociedade no acompanhamento da administração pública.