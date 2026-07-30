Oficinas de pintura ganham espaço em Salvador

Em meio à rotina marcada pelo excesso de informações, compromissos e tempo diante das telas, atividades artísticas têm sido buscadas como uma forma de desacelerar e reservar espaço para a criatividade. Em Salvador, oficinas de pintura vêm reunindo pessoas interessadas em sair da rotina e vivenciar momentos de convivência e expressão.

Uma dessas iniciativas é o DespertArte, promovido pela Santa Di Casa. O projeto realiza encontros mensais de pintura em tela acompanhados de brunch e reúne participantes de diferentes idades e profissões, com ou sem experiência anterior com a pintura.

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Em julho, o projeto chegou à 15ª edição e completou um ano de atividades. A comemoração foi realizada no espaço D’Gregório, no Shopping Cidade, com uma manhã de pintura conduzida pelo artista plástico Danilo Cerqueira. A programação também contou com café da manhã, bolo e uma celebração pelo primeiro aniversário da iniciativa.

A proposta é transformar a tela em branco em um espaço de experimentação e presença. Durante os encontros, os participantes acompanham orientações de um artista e desenvolvem suas próprias pinturas, enquanto compartilham a experiência com outras pessoas.

Criado pela empreendedora Jailce e conduzido com o apoio da família, o DespertArte nasceu da proposta de criar momentos de pausa em meio à rotina acelerada. Ao longo de um ano, os encontros passaram a combinar arte, convivência e descoberta pessoal.

“Vivemos em um tempo em que estamos sempre conectados, recebendo informações o tempo todo e com pouco espaço para simplesmente respirar. O DespertArte nasceu justamente da vontade de oferecer uma pausa. Aqui, as pessoas desaceleram, exercitam a criatividade, conhecem novas histórias e descobrem que a arte não exige perfeição, apenas presença. Ver esse projeto completar um ano e chegar à 15ª edição é uma alegria imensa para mim e para toda a minha família, que constrói esse sonho junto comigo a cada encontro”, destaca Jailce, idealizadora da Santa Di Casa.

Além da pintura, a experiência valoriza o contato entre os participantes e a possibilidade de dedicar algumas horas a uma atividade longe do celular e das demandas do cotidiano. A proposta acompanha o crescimento do interesse por experiências presenciais que estimulem criatividade, convivência e bem-estar.

Com encontros realizados mensalmente, o DespertArte mantém novas edições ao longo do ano e os interessados podem entrar em contato através do perfil oficial no instagram.