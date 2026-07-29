Feriado em 31 de julho é confirmado em cidades da Bahia; veja onde

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Enquanto julho e agosto passam sem feriados nacionais, moradores de algumas cidades baianas terão um motivo para interromper a rotina nesta sexta-feira, 31 de julho. A data será feriado municipal em Lauro de Freitas, Vera Cruz e Piripá, por conta de celebrações locais.

Como se trata de um feriado municipal, a folga não se estende a todo o estado nem ao restante do país. Apenas trabalhadores e estudantes dessas cidades serão beneficiados pela data.

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Vera Cruz celebra 64 anos com dois dias de festa

Em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, o feriado marca os 64 anos de emancipação política do município. Além da folga, a prefeitura preparou uma programação festiva que começa no sábado, 01, e segue até domingo, 02.

A festa será realizada na Orla de Mar Grande e contará com apresentações gratuitas de artistas como Sorriso Maroto, Xanddy Harmonia, Jau, Tony Sales e Escandurras.

Piripá também comemora aniversário de emancipação

O dia 31 de julho também será de celebração em Piripá, no sudoeste baiano. O município completa 64 anos de emancipação política e decretou feriado para marcar a data.

Com cerca de 10 mil habitantes, a cidade terá a rotina alterada em razão da comemoração oficial.

Lauro de Freitas terá feriado religioso



Já em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, o feriado é dedicado ao Dia de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, ordem religiosa cujos integrantes são conhecidos como jesuítas.

Cidades que terão feriado em 31 de julho

Além dos municípios baianos, outras cidades brasileiras também decretaram feriado municipal na data:

Lauro de Freitas (BA);

Vera Cruz (BA);

Piripá (BA);

Capanema (PA);

Acaraú (CE);

Tianguá (CE);

Chapada dos Guimarães (MT);

Anápolis (GO).

Próximos feriados nacionais de 2026

Após o período sem feriados nacionais em julho e agosto, o calendário reserva as seguintes datas no segundo semestre: