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BAHIA

Veja como fica o atendimento do TRE-BA no feriado de São João

Corte baiana terá regime diferenciado durante os festejos

Redação
Por Redação
Justiça Eleitoral na Bahia terá horário de atendimento alterado neste São João
Justiça Eleitoral na Bahia terá horário de atendimento alterado neste São João - Foto: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) confirmou a suspensão temporária de seu expediente presencial em todo o estado entre os dias 22 e 24 de junho, período que concentra as celebrações tradicionais do feriado de São João.

A paralisação dos serviços físicos nas repartições públicas atinge a secretaria do órgão, os cartórios eleitorais municipais e os postos avançados de biometria e atendimento ao cidadão.

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De acordo com o planejamento da Justiça Eleitoral baiana, o fluxo regular de servidores e o acolhimento direto ao público externo nas sedes dos fóruns serão integralmente retomados na quinta-feira, 25.

O recesso administrativo está normatizado pela Portaria nº 396/2025, dispositivo legal encarregado de fixar o cronograma anual de feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos aplicáveis ao Judiciário em território baiano ao longo do ano de 2026.

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A determinação judicial abrange os prazos processuais que porventura vencerem no intervalo de suspensão, os quais ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

A medida visa assegurar o descanso do corpo funcional e a adequação do órgão ao recesso junino que mobiliza as estruturas municipais no interior e na capital.

Apesar do fechamento das estruturas físicas, o eleitorado dispõe de canais remotos e ferramentas de tecnologia para a resolução de pendências cadastrais sem a necessidade de deslocamento urbano.

Disponibilidade

O portal do Autoatendimento Eleitoral permanecerá operando em regime ininterrupto na internet, permitindo que os usuários façam consultas de títulos, emitam certidões de quitação eleitoral, regularizem inscrições canceladas e efetuem o pagamento de multas por ausência às urnas de forma digital.

Já as unidades de atendimento acopladas à rede de postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) seguirão um regulamento de funcionamento próprio ditado pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).

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eleições 2026 São João TRE-BA

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