EDUCAÇÃO
Senac oferece 11 cursos gratuitos em Salvador; veja oportunidades
Interessados devem possuir renda familiar mensal de até 2 salários
Salvador está com vagas abertas para 11 cursos gratuitos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Os interessados devem ter renda familiar mensal de até dois salários, pois a ação integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG).
As aulas começam em agosto e variam entre uma semana e meses, a depender da formação escolhida.
Veja lista de cursos disponíveis
- Assistente de Marketing e Vendas
- Assistente de Mídias Digitais
- Assistente de Recursos Humanos
- Comprador
- Garçom
- Operador de Caixa
- Produtor Cultural
- Promotor de Vendas
- Recepcionista de Eventos
- Repositor de Mercadorias
- Técnica em segurança do Trabalho
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Saiba como participar
Os interessados em participar precisam acessar a página com a lista completa de cursos ofertados, onde consta local e data de início das atividades. Ao escolher o curso, o candidato precisa ir até a unidade do Senac em que a formação de interesse está disponível.
Na inscrição, o interessado deve apresentar os seguintes documentos:
- RG;
- CPF;
- Comprovante de residência;
- Comprovante de escolaridade (original e cópia).