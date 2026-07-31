Senac oferece 11 cursos gratuitos em Salvador; veja oportunidades

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Salvador está com vagas abertas para 11 cursos gratuitos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Os interessados devem ter renda familiar mensal de até dois salários, pois a ação integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG).

As aulas começam em agosto e variam entre uma semana e meses, a depender da formação escolhida.

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Veja lista de cursos disponíveis

Assistente de Marketing e Vendas

Assistente de Mídias Digitais

Assistente de Recursos Humanos

Comprador

Garçom

Operador de Caixa

Produtor Cultural

Promotor de Vendas

Recepcionista de Eventos

Repositor de Mercadorias

Técnica em segurança do Trabalho

Saiba como participar

Os interessados em participar precisam acessar a página com a lista completa de cursos ofertados, onde consta local e data de início das atividades. Ao escolher o curso, o candidato precisa ir até a unidade do Senac em que a formação de interesse está disponível.

Na inscrição, o interessado deve apresentar os seguintes documentos: