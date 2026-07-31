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Senac oferece 11 cursos gratuitos em Salvador; veja oportunidades

Interessados devem possuir renda familiar mensal de até 2 salários

Luiza Nascimento
Por
SENAC/ Cursos profissionalizantes
SENAC/ Cursos profissionalizantes - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Salvador está com vagas abertas para 11 cursos gratuitos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Os interessados devem ter renda familiar mensal de até dois salários, pois a ação integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG).

As aulas começam em agosto e variam entre uma semana e meses, a depender da formação escolhida.

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Veja lista de cursos disponíveis

  • Assistente de Marketing e Vendas
  • Assistente de Mídias Digitais
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Comprador
  • Garçom
  • Operador de Caixa
  • Produtor Cultural
  • Promotor de Vendas
  • Recepcionista de Eventos
  • Repositor de Mercadorias
  • Técnica em segurança do Trabalho

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Saiba como participar

Os interessados em participar precisam acessar a página com a lista completa de cursos ofertados, onde consta local e data de início das atividades. Ao escolher o curso, o candidato precisa ir até a unidade do Senac em que a formação de interesse está disponível.

Na inscrição, o interessado deve apresentar os seguintes documentos:

  • RG;
  • CPF;
  • Comprovante de residência;
  • Comprovante de escolaridade (original e cópia).
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Tags

Bahia capacitação Educação emprego qualificação profissional

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