Estudantes de Lauro de Freitas criam jornal e minissérie; veja

O que começa dentro de uma sala de aula pode ganhar dimensões transformadoras quando ganha o apoio certo. Na Escola Municipal Tempo Integral Professor Gregório Pinto de Almeida (GREPIAL), localizada em Lauro de Freitas, a criação do Jornal GREPIAL, disponível em versão mural e no ambiente virtual, está redefinindo o engajamento dos estudantes do 6º ao 9º ano com a leitura, a escrita e as mídias digitais.

A iniciativa nasceu do entusiasmo da professora de Corpo e Movimento, Viviane Fontoura, após participar de uma formação continuada do projeto A Tarde Educação, do Grupo A Tarde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Ao retornar para a unidade escolar, a ideia de criar um canal de comunicação da comunidade se uniu ao trabalho multidisciplinar da professora Maria do Socorro, docente de Ambiente e Sociedade e presidente do Clube de Ciências Vozes do Futuro.

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"Tudo é feito por eles. Nós orientamos na ortografia e no acompanhamento, mas a escrita, as sugestões e a diagramação partem dos alunos. Quando envolvemos a escola inteira, o projeto ganha força", destaca a professora Socorro, que atua em tempo integral acompanhando os jovens.

Protagonismo e Inclusão

O projeto mobiliza cerca de 50 a 60 estudantes, com um grupo fixo de 20 a 25 jovens redatores, além de envolver gestores, coordenadores, funcionários e cuidadores. A inclusão é uma das marcas registradas do jornal, garantindo a participação ativa dos alunos com deficiência (PCDs).

os estudantes escreveram, atuaram e dirigiram uma novela autoral - Foto: (Arquivo pessoal)

Para Alex Santana, de 15 anos, um dos estudantes envolvidos na produção, ver o resultado nas paredes da escola e nas telas é um fator de motivação diária: "Os meninos, quando veem o texto deles no jornal, ficam super felizes e motivados a querer participar mais ainda. Todo trabalho que tem na escola, eles gostam de se envolver e esperam ter cada vez mais", conta Alex.

A plataforma digital do jornal é alimentada com o auxílio do professor Leandro, da disciplina de Cultura Digital, garantindo que a tecnologia sirva como ponte para expressar a criatividade da juventude.

Da Notícia ao Audiovisual

O projeto não parou nas páginas impressas ou na internet. As comemorações dos 26 anos da escola e dos 64 anos de emancipação política de Lauro de Freitas serviram de inspiração para reportagens, simulações políticas e coberturas de oficinas como as de judô.

Além disso, a produção artística extrapolou o texto jornalístico e chegou ao audiovisual: os alunos criaram, atuaram e dirigiram uma novela autoral. A exibição do projeto reuniu as turmas em uma sessão especial com direito a pipoca no auditório da escola.

"Eles batiam palma, vibravam e aplaudiam. Percebi ali que estamos no caminho certo. Eles ficaram mais críticos, dão sugestões para as próximas edições e trazem recortes de notícias na bolsa o tempo todo", comemora a professora.

Com planos de tornar o jornal uma publicação mensal, a escola se prepara agora para os próximos passos: o lançamento de um livro escrito pelos alunos do 8º ano e a produção de um curta-metragem no segundo semestre.