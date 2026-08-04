Inscrições para o 'Prêmio EcoInovar 2026' terminam nesta terça

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As inscrições para a segunda edição do Prêmio EcoInovar 2026 terminam nesta terça-feira, 4, às 23h59. A iniciativa reconhece projetos científicos inovadores desenvolvidos por estudantes e professores das redes estadual e municipais da Bahia. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site atardeeducacaopremia.atarde.com.br.

Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o prêmio é dividido em duas categorias temáticas, voltadas para diferentes públicos e municípios contemplados pelo regulamento.

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A categoria ‘Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico’, incentiva o desenvolvimento de projetos científicos relacionados à educação ambiental e ao saneamento básico. Os trabalhos devem abordar pelo menos um dos seguintes eixos temáticos:

água potável e saúde pública: análise da relação entre acesso à água de qualidade e prevenção de doenças, impactos sanitários e desigualdades no acesso;

análise da relação entre acesso à água de qualidade e prevenção de doenças, impactos sanitários e desigualdades no acesso; esgotamento sanitário e meio ambiente: consequências da ausência ou precariedade do tratamento de esgoto para áreas urbanas e rurais;

consequências da ausência ou precariedade do tratamento de esgoto para áreas urbanas e rurais; gestão de resíduos sólidos e responsabilidade coletiva: participação das escolas, famílias e comunidades na destinação adequada de resíduos e na promoção da sustentabilidade local.

Podem participar desta categoria estudantes do Ensino Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas estaduais e municipais de Salvador, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Feira de Santana.

Já a categoria ‘Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro’ busca incentivar propostas voltadas para:

eficiência energética e uso consciente de recursos;

utilização de energias limpas e renováveis no contexto escolar;

uso seguro, consciente e responsável do gás natural;

práticas sustentáveis que contribuam para a preservação do meio ambiente e para a redução dos impactos ambientais.

Nesta categoria, podem participar estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA, matriculados em escolas estaduais e municipais de Simões Filho, Catu, Itabuna e Feira de Santana.

Cada equipe poderá inscrever apenas um projeto, conforme a categoria correspondente ao município e ao nível de ensino previstos no regulamento.

As equipes devem ser formadas por um professor orientador e de um a cinco estudantes. O docente será responsável pela inscrição, envio do projeto e apresentação da documentação exigida. No caso de estudantes menores de idade, também será exigida autorização assinada pelo responsável legal, além do envio dos documentos pessoais do aluno.

Avaliação e etapa de tutoria

Os projetos serão avaliados por uma comissão avaliadora, que levará em consideração critérios como:

sustentabilidade;

inovação;

engajamento da comunidade escolar;

valorização da cultura local.

Os três melhores projetos de cada categoria serão classificados para uma etapa de tutoria e acompanhamento territorial, destinada ao aperfeiçoamento técnico das propostas e à preparação para a apresentação final. As atividades serão realizadas de forma remota, conforme cronograma definido pela coordenação do prêmio. A divulgação dos classificados está prevista para 11 de agosto.

Premiação

Os projetos vencedores receberão recursos financeiros destinados exclusivamente à implementação, continuidade ou ampliação das iniciativas desenvolvidas. A premiação será distribuída da seguinte forma:

1º lugar: R$ 5 mil em recursos para o projeto;

R$ 5 mil em recursos para o projeto; 2º lugar: R$ 3,5 mil em recursos para o projeto;

R$ 3,5 mil em recursos para o projeto; 3º lugar: R$ 2 mil em recursos para o projeto.

Serviço

Prêmio EcoInovar 2026 - 2ª edição