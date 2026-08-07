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Candeias melhora no Ideb 2025 e se aproxima de meta projetada

Indicador reúne dados de rendimento escolar e desempenho dos estudantes

Redação
Por Redação
Nota do Ideb sobe e município anuncia novo Complexo Educacional
Nota do Ideb sobe e município anuncia novo Complexo Educacional - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Candeias

A rede municipal de ensino de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, registrou avanço nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025. O município alcançou nota 3,7 nos anos finais do ensino fundamental, mantendo uma trajetória de crescimento nos indicadores de aprendizagem.

O resultado aproxima Candeias da meta estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) para essa etapa de ensino, que é de 4,4. O Ideb reúne dados de rendimento escolar e desempenho dos estudantes em avaliações de larga escala, sendo utilizado como um dos principais indicadores da educação básica no país.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, entre as ações desenvolvidas na rede estão iniciativas voltadas à formação e valorização dos professores, disponibilização de materiais didáticos e atividades com abordagem multidisciplinar.

Para o secretário de Educação, Gilvanei Pereira, o resultado reflete o trabalho desenvolvido pelos profissionais da rede municipal. “Esse crescimento demonstra a força dos educadores do nosso município, com uma rede mais organizada e focada no desenvolvimento da educação através dos indicadores que balizam e consolidam esse desenvolvimento”, afirmou.

Como parte das ações previstas para fortalecer a estrutura educacional do município, a gestão anunciou a construção do Complexo Educacional Cidade das Luzes. O projeto prevê espaços como salas de aula, piscina olímpica, teatro, quadras esportivas, biblioteca e laboratórios. Segundo a prefeitura, a iniciativa busca ampliar a oferta de equipamentos educacionais e contribuir para o desenvolvimento das atividades pedagógicas da rede municipal.

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Bahia candeias Educação Ideb

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